Figyelmeztetik a kutyásokat, valaki húsba csomagolt üvegdarabokat szórt szét

Égervölgyben valaki vagy valakik üvegdarabokat csomagoltak húsba és szórtak szét, ezzel veszélynek téve ki négylábú barátainkat. Az erről szóló posztot a Teca Mama Vendéglő és Magánszálláshely is közzétette közösségi oldalán.

Nem ez az első eset, hogy Pécsett és környékén kutyák elleni merényletekről számol be a Baranya Vármegyei Hírportál. Volt olyan, hogy mérgezett csalétket szórtak el a kutyafuttatóban, ami miatt egy eb el is pusztult Komlón. A portál felidézi azt az esetet is, amikor fagyállóval átitatott húst szórtak az egyik pécsi panelház elé, de olyan is előfordult, hogy szögekkel teletűzdelt kolbászkarikákat helyezett ki valaki egy kutyasétáltatók által kedvelt füves területen.