Viszont, aki azt reméli, hogy a Holdat kék színben láthatja majd pompázni, csalódni fog. Az elnevezés ugyanis nem az égitest színével, hanem a keringési idejével függ össze, ugyanis néhány évente egy év alatt nem 12, hanem 13 telihold van. Kék holdról tehát akkor beszélhetünk, amikor ugyanabban a hónapban van egy második holdtölte is, amint ez éppen most is megtörténik.

Kék holdat legutóbb 2021 augusztusában láthattunk, a következő pedig három év múlva, 2026-ban lesz. Kék szuperholdat viszont ennél csak jóval ritkábban pillanthatunk meg. Legutóbb öt évvel ezelőtt volt, a következő viszont csak tizennégy év múlva következik be.