Itt vannak a részletek a tanárok számára elérhető legújabb ösztöndíjról

– Múlt héten a Nemzeti Pedagógus Kar vezetője, Horváth Péter a Kulturális és Innovációs Minisztériumban Csák János miniszterrel egy fontos megállapodást írt alá a jövőre nézve. Mit lehet erről tudni?

– A megállapodás egyik fő témaköre a tehetséggondozás volt, ami mindig is kiemelt területet jelent a kormányzatban, és Csák János is szívügyének tekinti a témát. Ahhoz, hogy a nemzet folyamatos fejlődés mellett fennmaradjon, újra meg újra meg kell találnunk azokat a tehetséges fiatalokat, akik képességeik kibontakozásával elősegítik az ország gyarapodását. Szeretnénk most a tehetséggondozást a kor kihívásainak megfelelően új alapokra helyezni, és egy átstrukturált, megreformált rendszert működtetni, hogy az még hatékonyabb legyen.

– Tegnap a Kulturális és Innovációs Minisztérium közösségi oldalán be is jelentette, hogy új ösztöndíjprogramot hirdetnek a pedagógusok számára. Beavatna a részletekbe?

– Azokat a tanárokat támogatjuk, akik a tehetséggondozásban kulcsszerepet játszanak. Az ő ösztönzésükre, munkájuk elismerésére hoztuk létre a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjat. Az oktatók nyílt pályázati rendszerben, a www.emet.gov.hu oldalon jelentkezhetnek, és a nyertes pályázók tíz hónapon át havi nettó 75 ezer forint támogatást kaphatnak munkájuk további folytatására, a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő tevékenységük ösztönzésére. A pályázat benyújtására egy hónapig van lehetőség, az eredményhirdetés októberben lesz. Ez az ösztöndíjprogram nem a köznevelési rendszerhez kapcsolódó bérkiegészítés, hanem a tehetséggondozás támogatása, az abban részt vevő tehetséggondozók további motiválása. A mi feladatunk, hogy elősegítsük a tehetségek felfedezését, továbbá a tehetségük kibontakoztatásához szükséges támogatást minél teljeskörűbben biztosítsuk. Úgy tudnak elindulni képességeik kibontakoztatása felé, ha vannak olyan szakemberek, akik felfigyelnek rájuk és fejlesztik őket, egyengetik pályájukat.

– Az ösztöndíjért pluszmunkát kell vállalniuk?

– Nem. Azok jelentkezhetnek, akik már legalább három éve középfokú köznevelési intézményben tanítanak és kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységet folytatnak. Ezek a pedagógusok a tehetségek fejlesztésé­ben eddig is példaértékű eredményeket értek el, és mi azt szeretnénk, hogy ezt a munkát tovább folytassák.

Fotó: Arpad Kurucz

A jelentkezéshez a pályázóknak pályázati űrlapot kell kitölteniük, a beadott pályázatokat a kiírásban is szereplő objektív pontozási rendszer alapján bizottság értékeli majd, amelybe egy tagot a Belügyminisztérium, egyet a Kulturális és Innovációs Miniszté­rium, egyet pedig a Nemzeti Pedagógus Kar delegál. Ők készítik elő a pályázatokról a döntést, amelyet végül a kulturális és innovációs miniszter hoz meg.

– A tanárok egyénileg jelentkezhetnek a Köbüki ösztöndíjra, vagy az intézményükön keresztül?

– Egyénileg. A pályázat független attól, hogy a jelentkező melyik középfokú oktatási intézményben dolgozik. A forrás rendelkezésünkre áll, a most kezdődő tanévben több mint 1600 pedagógus részesülhet a támogatásban, amelyre több mint 1,2 milliárd forintot különítettünk el.

– Hogyan viszonyul a most meghirdetett ösztöndíj a már működő tehetséggondozó programokhoz?

– A Nemzeti tehetség pogram (NTP) komplex rendszer, több elemből áll; célja, hogy minden tehetséget megtaláljunk és végigkísérjük, segítsük őket tehetségük kibontakoztatásának útján. Ennek része a most meghirdetett ösztöndíj is. Ebben az évben az NTP rendszerét sok szempontból megújítjuk azzal a céllal, hogy átláthatóbbá és az eredményeit mérhetőbbé tegyük, s a tehetségek azonosítása egységes szempontok alapján történhessen, majd végigkövethessük a fiatalokat a tehetségük kibontakozásának útján, a végén pedig mérhető legyen tehetségük hasznosulása.

– Akkor tanulságosak lesznek majd a statisztikák a tanév végén.

– Igen, azt szeretnénk, hogy a rendszerbe történő belépéstől kezdődően minden abszolút mérhető legyen. Aztán amikor a fiatalok kikerülnek az NTP rendszeréből, azt is láthassuk majd, hogyan hasznosultak a támogatott programjaink. Röviden összefoglalva: mindenki számára nyitott, minél több tehetséget azonosító és aztán folyamatosan támogató, átlátható és utánkövethető rendszert szeretnénk létrehozni.

– A Köbüki program befolyásolhatja a korábban futó tehetséggondozó programokat?

– Valamennyi programot az új rendszerhez igazítva finomhangoljuk, s van olyan is, amely jelentősebben átalakul, de a jól ismert programok folytatódnak. A teljesség igénye nélkül ilyen a Snétberger program a zenei tehetségek számára és a Start ösztöndíj, amely az innovatív vállalkozások létrejöttét támogatja. Megmarad a Nemzet fiatal tehetségeiért ösztöndíj, továbbra is lesz Talentum Hungaricum, a határainkon túl működő Ady Endre tehetséggondozó ösztöndíj, és még sorolhatnám. A meglévő programokat az említett egységes mérési rendszerbe integráljuk. Összefoglalva: a finomhangolás lényege a nyomonkövethetőség és ezáltal a programok hatékonyságának növelése. Hazánk jövője a magyar családokban gyökerezik, a támogatásuk, valamint a tehetségek megtalálása közös érdekünk.

Borítókép: Hornung Ágnes. Fotó: Kurucz Árpád