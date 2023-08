Vegyes vállalatot hoznak létre Magyarországon, harci drónok gyártására – jelentette be Orbán Viktor pénteken a zalaegerszegi Rheinmetall harcjárműgyár átadóján. A miniszterelnök elmondta, hogy a gyárátadón egy olyan megállapodást írtak alá, amelynek a Rheinmetall mellett része az izraeli UVision cég is.

Magyar-német-izraeli együttműködés

A történet előzménye, hogy júliusban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, hogy düsseldorfi székhelyű, komoly magyarországi érdekeltségekkel rendelkező Rheinmetall AG fontos megrendelést kapott a magyar kormánytól a HERO kamikaze drónra. A szerződés százmillió eurós nagyságrendű, a fegyverek és a hozzá tartozó rendszerek szállítása 2024-ben kezdődik és a tervek szerint 2025-ben ér véget.

Ami a megrendelés nagyságrendjét illeti, a Rheinmetall idei első negyedéves beszámolójában már szerepelt, hogy körülbelül 250 millió eurónyi árbevételt várnak kamikaze vagy más néven öngyilkos robotrepülőgépek (angolul loitering munition, vagyis csavargó lőszer) értékesítéséből.

A Rheinmetall egy korábbi sajtóközleménye szerint a HERO precíziós lőszerek, a modern fegyveres erőknek a lehető a legnagyobb rugalmasságot biztosítják a csatatéren. A német cég ismertetője szerint az izraeli UVision által fejleszetett fegyverrendszer egyedülálló, önálló célpont-befogási képességgel rendelkeznek, beleértve a felderítést, a megfigyelést és a felismerést is. Megkeresik, követik és leküzdik a csatateren megjelent ellenséges célpontokat a látóhatáron túl is.

Robbanékony szárnyas robot

A Rheinmetall júliusi közleménye szerint kamikaze drón a célzóna felett körözve, megkeresi és követi az ellenséget, valamint elemzi a lehetséges célpontokat, amely közül kiválasztja a harctéri szempontból legnagyobb értékűt, mielőtt a megfelelő időzítésben, irányban és támadási szögben nagy pontosságú csapást hajtanak végre.

A HERO-rendszert úgy tervezték, hogy bonyolult harctéri körülmények között működjön, beleértve a GPS-vétel zavarását vagy a rádiókapcsolat nélküli környezetet is.

A HERO már számos különböző célpont ellen bizonyította hatékonyságát, beleértve a gyalogságot, a mozgásban lévő könnyű páncélozott járműveket, a harckocsikat, az ellenséges védett fedezékeket, a légvédelmi rendszereket és a kritikus infrastruktúrát.

A kamikaze drónnak hat, hatótávban, pusztítóerőben illetve meghajtásban eltérő változata van, azonban ezeket lehetséges ugyanarról, a földön lévő terminálról üzemeltetni. A legkisebb HERO-30-as tipusjelű fegyver mindössze 3,5 kilogrammos, elektromos motor forgatta propellerrel repül 15 kilométert meghaladó hatótávval, félórás bevetési időtartammal. A legnagyobb HERO-1250-es már 155 kilogrammos, amlynek több mint harmada nagyerejű robbanószer. A gép belsőégésű motorral 200 kilométer feletti hatótávval, tíz órán át tud járőrözni, felderíteni és célpontot keresni.

Rémületet és halált hoz az ellenségre

A kamikaze drónok teljesen új fejezetet nyitottak a hadviselésben, tömeges bevetésük a jelenleg is dúló orosz-ukrán háborúban komoly kihívást jelent a hadvezetésnek.

Az oroszok az iráni eredtú 1-2 Sahed típusú kamikaze-drónokat és azok licenszgyártott változatait küldik a kiszemelt célterületre, amelyeket, ha mégis lelő a légvédelem, azzal akaratlanul is felfedik az ukránok a indítórendszerek pontos helyét. Akkor jönnek az orosz ZALA cég által gyártott, a Sahednél kisebb Lancet drónok, melyekkel megsemmisítik a magukat felfedő ukrán eszközöket. A Lancetek, ahogy a Hero is, képes mozgásban lévő eszközök, személyek megsemmisítésére is. A kószáló kamikáze drónoktól a leopard 2-es harckocsik sincsenek biztonságban, a felülről támadó robotgépek a legsérülékenyebb részükre, a toronytetőre csaphatnak le.