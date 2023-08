Korábban bírálta, most futtatja a Magyar Gárdát támogató, antiszemitának tartott Gorkát a 444

Az egykori jobbikos kapcsolatokkal bíró Gorka Sebestyént (Sebastian Gorka) a sorozatos botrányai és antiszemita nézetei miatt hamar menesztette soraiból a konzervatív Trump-adminisztráció. A horthysta Vitézi Rend teljes jogú tagjának számító, a Magyar Gárdát korábban nyíltan támogató médiaszereplő, aki rövid életű magyarországi politikai karrierje során eredménytelenül lépett fel a jelenlegi kormánypártok kihívójaként, a minap erőteljesen nekiment a békepárti álláspontot képviselő Magyarországnak és konzervatív vezetésének, mert az a háborúban nem Amerika – sem más nagyhatalom – geopolitikai céljait, hanem kizárólag a magyar érdeket tartja szem előtt – írta meg a Tűzfalcsoport.

A tényfeltáró blog megjegyzi, hogy a hazai balliberális sajtó pedig rendíthetetlenül idézi a nemrég még antiszemita páriaként elkönyvelt Gorka magyar érdekkel szembehelyezkedő gondolatait.

Mindez a lap szerint újfent felhívja a figyelmet a hazai baloldali sajtó elvtelenségére, amelynek egyetlen vezérelve hazánk negatív színben történő feltüntetése.

Sorozatos botrányok

A Nagy-Britanniában született, magyar származású Gorka Sebestyén 2008-ban hagyta el Magyarországot, és ment az Egyesült Államokba, ahol az állampolgárság megszerzését követően, rövid ideig Donald Trump amerikai elnök tanácsadója is volt, ám sorozatos botrányai és antiszemita nézetei miatt mindez nem tarhatott sokáig, ugyanis a konzervatív adminisztráció hamar menesztette soraiból.

A leváltása után halolajtabletták népszerűsítésével foglalkozó, jelenleg a politikai bulvár műfajában tevékenykedő Gorkáról ugyanis hamar kiderült, hogy a horthysta nézeteket valló Vitézi Rend tagja, amelynek hivatalos jelvényeit több nyilvános esemény alkalmával, köztük Donald Trump elnökavató bálján is előszeretettel viselte, kitéve így a frissen megválasztott amerikai elnököt a balliberális oldal folyamatos támadásainak.

A Tűzfalcsoport megjegyezte, hogy Gorka kezdetben tagadta, hogy hivatalosan is tagja lenne a Horthy Miklós kormányzó által 1920-ban alapított tömörülés utódszervezetének, a rend magas rangú tisztviselői azonban a sajtó megkeresésére megerősítették, hogy az akkori tanácsadó az alakulat esküt tett, teljes jogú tagja. Ezt erősítette az a tény is, hogy Gorka több alkalommal, így a doktori disszertációjában, illetve a képviselőház egyik szakbizottsága előtt tett vallomása során is a „v.”, vagyis a Vitézi Rend tagjai által használt kezdőbetű alkalmazásával, „Sebastian L. v. Gorka” néven tüntette fel magát.

Ráadásul Gorka az állampolgársági eljárás során eltitkolta szervezeti tagságát az amerikai hatóságok elől, holott az USA Külügyminisztériumának külügyi kézikönyve a Vitézi Rendet a második világháború alatt a nácikkal együttműködő szervezetként tartja nyilván, amelynek tagjai a bevándorlási és állampolgársági törvény értelmében vélhetően nem fogadhatók be az országba.

Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy idővel Gorka szélsőséges, Jobbikhoz köthető múltja és kapcsolatai is napvilágot láttak. 2007-ben ugyanis a – napjainkra baloldali fordulatot vett – szélsőjobboldali politikai tömörülés egykori alelnökével, valamint egyik korábbi kerületi elnökével közösen alapította meg „Új Demokratikus Koalíció” (UDK) névre keresztelt, Fidesszel szembehelyezkedő pártját, amelyre – Gorka akkori érvelése szerint – elsősorban azért volt szükség, mert a jobboldali erők „2010-ben nem nyerhetnek Orbán Viktorral”. Ezt követően pedig nyíltan támogatta az Emberi Jogok Európai Bírósága által rasszizmus miatt elítélt Magyar Gárdát és annak radikális törekvéseit is. Az UDK valós társadalmi támogatottság hiányában, nem sokkal az alapítás után megszűnt ténylegesen létezni.

Hadat üzentek a balliberálisok

A történtek hatására a teljes amerikai balliberális sajtó (például The New York Times, The Washington Post, NBC News) hadat üzent az antiszemita és náci jelzők kontextusában megjelenített Gorkának, gyengítendő mindezzel az esetről önhibáján kívül mit sem tudó konzervatív elnököt és adminisztrációját. Sőt, a Human Rights First nemzetközi emberi jogi szervezet egy jelentést is kiadott Gorka Sebestyén antiszemita csoportokhoz fűződő kapcsolatairól.

A Tűzfalcsoport emlékeztetett, hogy a baloldali politikai ellenfelek, köztük Ben Cardin, Dick Durbin, Richard Blumenthal demokrata szenátorok hivatalos vizsgálatok lefolytatását sürgették, mondván, a „neonáci csoporttal kapcsolatot ápoló” tanácsadó kijátszotta a bevándorlási jogszabályokat. A demokrata kongresszusi képviselők levélben fordultak Trump elnökhöz, követelve „az antiszemita kapcsolatokkal rendelkező” Gorka menesztését.

Ezt a hullámot természetesen a magyarországi balliberális média, élén a 444-gyel is igyekezett meglovagolni, akik szintén Donald Trump hazai elhiteltelenítésének egyik eszközét vélték felfedezni a szélsőséges, horthysta Gorka botrányaiban, akit a magyar hatóságok korábban még lőfegyverrel, illetve lőszerrel visszaélés vádjával is köröztek.

Változott a világ

A blog megjegyezte, hogy azóta nagyot fordult a világ, mivel a Fehér Ház akkori republikánus vezetése által az antiszemita nézetei miatt menesztett Gorka, aki rövid életű magyarországi politikai karrierje során eredménytelenül lépett fel a Fidesz–KDNP kihívójaként, a minap nyíltan nekiment a békepárti álláspontot képviselő Magyarországnak és konzervatív vezetésének, mert az a háborúban nem Amerika – sem más nagyhatalom – geopolitikai céljait, hanem kizárólag a magyar érdeket tartja szem előtt.

A hazai balliberális sajtó, külön pedig a 444 rendíthetetlenül idézi a korábban antiszemita páriaként elkönyvelt médiaszereplő magyar érdekkel szembehelyezkedő gondolatait, a Soros-blog még egykori kritikáit sem említette. Teszik mindezt annak ellenére, hogy Gorka korábban finanszírozójukkal, Soros Györggyel és szervezeteinek tevékenységével összefüggésben, „rasszistának” nevezte „a fehér liberálisokat”.

A Tűzfalcsoport szerint a magyar jobboldal kritizálása és ukránbarát megjegyzések elégségesek ezek szerint 444-nek ahhoz, hogy sorosozó, antiszemitának nevezett figurát támogassanak.