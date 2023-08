Szúnyogpánik: több fővárosi kerületben rendkívüli szúnyoggyérítést végeznek

„Azonnali szúnyogirtást kérvényeztem” – írta Karsai Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere a közösségi oldalán. Azt írta: a jelenlegi helyzet miatt jogos a lakossági felháborodás, ezért megtette a szükséges lépéseket. „A mai napon levelet írtam dr. Góra Zoltánnak, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának, amelyben a rendkívüli helyzetre tekintettel szorgalmaztam a kerület teljes lakott területére a légi úton történő kémiai gyérítést. Ehhez azonban szükség van az országos tiszti főorvos engedélyére, ezért Müller Cecíliához fordultam, hogy hagyja jóvá kisvárosunkban a légi kémiai irtást. Illetve azt is kértem, hogy tájékoztassanak, miért került fel Budafok-Tétény az Országos Vérellátó Szolgálat tiltólistájára a tigrisszúnyogok kapcsán. Önkormányzatunk erről hivatalos értesítést nem kapott, én is a Facebookról értesültem róla. Ez elfogadhatatlan, hiszen nem tudjuk kellőképpen informálni a lakosságot” – írta felháborodottan a fideszes polgármester.

A helyhatóság vezetője bejelentése után gyors válaszban az Országos Katasztrófavédelem arról tájékoztatta a hivatalt, hogy szeptember 1-jén földi kémiai gyérítést végeznek a XXII. kerületben.

– Bízom benne, hogy a földi mellett a légi gyérítést is elvégzik, és végre megszabadulunk a szúnyoginváziótól – szögezte le Karsai Ferenc. Hasonló tapasztalatokról számolt be Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes polgármestere, ő is a közösségi médiából értesült, hogy kerületi lakos nem adhat vért a szúnyoginvázió miatt, ezért levélben fordult a vérellátó szolgálathoz.