Több keresztet is letörtek a Margit hídon lévő koronákról

Ismét kereszteket törtek le a Margit hídon található koronákról – hívta fel a Magyar Nemzet figyelmét egy olvasónk.

A vandálok több, a Pest felé vezető oldalon lévő Szent Korona kőkeresztjét rongálták meg.

Nem ez az első eset, hogy egyesek ebben lelik örömüket, 2021 januárjában törte le a Margit hídon lévő Szent Korona kőkeresztjét egy férfi és egy nő. Az esetet a köztéri kamera is rögzítette. Miután a BRFK közzétette a bűncselekményt rögzítő felvételeket, az elkövetők feladták magukat.

2019-ben egy 22 éves nő rúgta le a keresztet a Szent Koronát ábrázoló kőszoborról a Margit hídon. A történtek után a nyomozók a fiatal nőt garázdaság vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Gyöngyösön is több hasonló rongálás is történt, idén júniusban egy hét alatt háromszor is letörték ismeretlenek a gyöngyösi országzászló-emlékművön lévő kőkeresztet.