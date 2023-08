Újra a fiatalok körül sündörög a 15 éves diákjával kikezdő pedagógiai asszisztens

Újra aktív a közösségi médiában B. Zsolt, az óbudai Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola volt pedagógiai asszisztense, aki egy videóbejegyzésben dicsekedett azzal, hogy egy 15 éves fiú diákjával van szexuális kapcsolata – írja a Pesti Srácok.

A férfi akkor azzal védekezett, hogy ez nem pedofília, hanem efebofília, ami Magyarországon nem büntetendő, és

ez szerinte nem betegség, hanem elfogadott nemi irányultság.

Más videóiból az is kiderült, hogy engedély nélkül tartott szexuális felvilágosító órát alsós diákoknak, de nyilvánosságra került az is, hogy öngyilkosságra buzdító videót tett közzé a közösségi médiában, ráadásul a felvételt gyermekek is láthatták.

A pedagógiai asszisztenst szexuális visszaélés gyanújával és kiskorú veszélyeztetése miatt is feljelentették, ellene a Nemzeti Nyomozó Iroda gyermekpornográfia gyanújával indított nyomozást.

A 39 éves férfi azóta eltűnt a közösségi médiából, most azonban új videója jelent meg a TikTokon. A PestiSrácok cikke szerint ebben az élő videóban B. Zsolt éppen egy fiatal fiúval igyekezett beszélgetni. A férfi ugyanakkor több profilon is megjelent, elsőként privátra állította a fiókját, majd a számára „gyanús alakok” letiltása után újabb fiókot aktivált – ki tudja, hanyadikat. Ezeken a fiókokon már napi szintű az élőzés

– derül ki a lap cikkéből.

B. Zsolt ügye kapcsán a portál megkereste az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát is, de azt a választ kapták, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi okok miatt nem áll módjukban információt adni.