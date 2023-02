A pedofil új neve: efebofil

A homoszexuális pornográfiába plasztikus betekintést adó YouTube-csatornáját már tizenhárom éve futtatja Bite Zsolt, amelynek videóit álszent módon 18-as karikával látja el. A lucskos és kívülállónak természetesen gyomorforgató történetek „light” verzióját ugyanakkor közreadja a TikTokon, ahol már az általános iskolás diákjai közül is sokan ott vannak a követők között. Amelyiküknek gondot okozna a 18-as verzió feltörése, mindjárt technikai tanácsot is kaphat Bite segédtanár bácsitól, bár a könnyű kereshetőség kedvéért a tiktokos és youtube-os LMBTQ-témájú videóknak egyaránt az a címük, hogy „Storytime”. Persze nem minden videó alaptémája a férfiszex, de ha például fociról van szó, ott is hamar az átizzadt pólókra és a fenékre feszülő rövidnadrágokra terelődik a szó.

Ami még borzasztóbb (és egyben minden szülő rémálma, hogy efféle negédes szatír bűvkörébe kerül a gyereke), az a videók lelkizős, mély megértést mutató, „beavató” hangvétele. Lelki problémád van? Melyik tininek ne lenne? Mutasd a popsidat, mindjárt jobb lesz a kedved! Ugyanakkor Bite Zsolt az alkoholmámoros és neurotikus pillanataiba is beavatja a táborát. Elérhető egy olyan videó is, ahol a hídon állva, az örvénylő Dunát filmezve arról beszél: „Van értelme a gyógyszernek, ami függővé tesz, hogy a társadalom felé a szebbik pofádat mutasd? Nem lenne egyszerűbb kiugrani a mókuskerékből?”

Bite Zsolt tehát éveken át traktálta a követőivé vált kisdiákokat efféle kreténségekkel, majd a bili hétfőn azzal a TikTok-videóval borult ki, amiben a pedasszisztens bizonygatja: az, hogy ő egy 15 éves fiúszeretőt tart, nem pedofília, hanem efebofília, ami Magyarországon nem büntetendő és ami szerinte nem betegség, hanem elfogadott nemi irányultság. Aki őt pedofilnak nevezi, azt rögtön beperli rágalmazásért. A videót időközben letörölte, s a PestiSrácok.hu-nak úgy magyarázkodott, hogy a 15 éves szerető csak a fantázia szülöttje, de a portálon még mindig elérhető eredeti videón nagyon nem tűnik fantazmagóriá­nak a fenyegetőzéssel tűzdelt önvallomás.