Továbbra is helyesnek tartja a homoszexuális pedagógiai asszisztens, hogy 15 éves korú gyermekkel tart fenn szexuális viszonyt

Bite Zsolt továbbra is helyesnek tartja, hogy egy 15 éves fiú a szeretője. A Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztense az Instagramon is kitette a botrányos videóját, miután a TikTok korlátozta a fiókját a közösségi elveik megsértése miatt. A korábbi felvétel elejére beillesztett részben Bite Zsolt kikérte magának az azzal kapcsolatos kritikákat, hogy egy gyermekkel tart fenn szexuális kapcsolatot, sőt, erősen sértegette is a vele egyet nem értőket. Ugyanis a pedagógus segéd nagyképűnek és egoistának aposztrofálta a bírálóit, akik szerinte a „begyöpösödött” véleményüket az „orvostudomány és a jog eredményei fölé helyezik”. Emellett az oktatáspolitika csődjének nevezte, hogy az iskolarendszer az őt kritizálókhoz hasonló embereket „termelt ki”. – Újra és újra feltöltöm a videót, csak hogy ne maradjatok hülyék – üzente a normalitás híveinek.