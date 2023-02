Videón, ahogy fiatal szeretőjével folytatott viszonyát ecseteli az óbudai pedagógiai asszisztens

Ezen a videófelvételen a közel negyvenéves férfi arról számol be, hogy egy 15 éves fiú a szeretője. A pedagógiai asszisztens elmondása szerint ez teljesen rendben van, mivel ez nem pedofília, hanem „efebofília”. Mint fogalmaz, „az efebofília azt jelenti, hogy egy 18 éven felüli körül-belül 15-19 évesekig vonzónak találja az adott nem képviselőit, lehet ez fiú is lehet ez lány is, az esetemben fiúkról van szó.” Így folytatja: „és miért nem problémás ez az egész, azt is elmondom. Azért, mert Magyarországon jelenleg a jogszabályok szerint – ott van fent, hogy melyik jogszabály szerint – Magyarországon 18 éven felüli és 14 éven felüli személy létesíthet szexuális kapcsolatot amennyiben ez a 14 éves már beleegyezett. 14-15-16-17 éves beleegyezett” – magyarázkodik a videóban a pedagógiai asszisztens.

Mint azt lapunk is megírta, az eset kapcsán rendkívüli szülői értekezletet tartottak az intézményben, a tankerületi vezetés pedig tegnap elbocsátotta az LMBTQ-aktivistát. Tényi István szexuális visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett az ügyben.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)