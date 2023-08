Védeni próbálja Kőszeget a baloldal

Kőszeget védik a liberálisok

A történtek után a liberális értelmiség a Partizán műsorvezetőjét, Gulyás Mártont állítja pellengérre, és próbálja mentegetni a pedofíliát bagatellizáló egykori SZDSZ-es honatyát. A 444 munkatársa, Szily László is Kőszeg Ferenc mellé állt. A publicista szerint azzal, hogy Gulyás Márton ezt az interjút elkészítette, egyfajta Fidesz-ügynökké vált, hiszen egy baloldali aktivista nem kérdezhet ilyet Kőszegtől. Szily ugyanakkor Sipos Pált is védelmébe vette, akiről 2014-ben derült ki, hogy még magyartanárként a diákjait molesztálta az ELTE Trefort Ágoston gimnáziumban. Szintén meglepő kijelentése volt, hogy Gulyás Márton eljárásmódja egy idős fasisztával is etikátlan lett volna. Az újságíró még a Soros György által pénzelt Helsinki Bizottságnak is nekiment, mivel volt merszük elhatárolódni a vitatható megjegyzésektől.

Szunyogh Szabolcs, a Klubrádió műsorvezetője is a Magyar Helsinki Bizottság alapítójának védelmére kelt, és köszönetet is mondott neki. A Táncsics Mihály-díjas író szerint Kőszeg Ferenc

igazi férfi, aki szembeszáll a bigottsággal. Egy bölcs értelmiségi, aki a valóságból indul ki, humanista módon.

Szunyogh állítása szerint „szégyen, hogy az ízlésterrornak ma mindenki megrettenve enged, holott Kőszeg csak annyit mondott, hogy „édeseim, mégis mozog a föld”. Mint fogalmazott, „aligha van nálam bárki, aki a pedofíliát erősebben elítélné. De a boszorkányüldözés sokkal veszélyesebb, és felhasználható bármilyen diktatúra megalapozásához, hisztériaként. Ne féljetek a saját értelmetekre támaszkodni, mondta minden idők legokosabb embere, Immanuel Kant. Kőszeg merte, tudta, tette. Nagy köszönet”– írta közösségi oldalán a műsorvezető.

A Magyar Nemzet kérdésekkel fordult a gyermekek védelmével és a gyermekjogok érvényesítésével foglalkozó civil szervezeteket és szakembereket tömörítő Gyermekjogi Civil Koalícióhoz is, arról érdeklődve, hogy véleményük szerint a liberális körökben miért ilyenek a pedofilokkal, s miért védelmezik Kőszeg Ferencet. Megkérdeztük azt is: valóban toleranciával kellene fellépni a gyermekbántalmazás ellen? A szervezet még nem válaszolt a megkeresésre.