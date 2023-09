Börtönbe kell mennie az asszonyverőnek

Jogerősen egy év, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Bács-Kiskun Vármegyei Törvényszék családon belüli erőszak és más bűncselekmények miatt a lajosmizsei ifj. Joó Lászlót. A fellebbviteli bíróság a Kecskeméti Járásbíróság ítéletét hagyta helyben, írja az ÁszOnline.hu.

Rövidesen börtönbe kell vonulnia a Lajosmizsén csak „asszonyverő Lacika” néven elhíresült Joó Lászlónak, aki évekig sanyargatta és tartotta rettegésben volt élettársát és vele együtt saját, óvodás és kisiskolás gyermekeit. Joó az eljárás alatt már 5 hónapot letartóztatásban töltött, így várhatóan csak hét hónapot kell majd rácsok mögött töltenie.

Joó László ellen a Kecskeméti Rendőrkapitányságon indult büntetőeljárás, mert az őt elhagyó élettársát és ezzel saját gyermekeit is rettegésben tartotta. A férfi többször megverte – például Lajosmizsén a nyílt utcán – az alig 45 kilós élettársát, aki végül a szakítás és elköltözés mellett döntött. Joó ebbe nem nyugodott bele, és heteken, hónapokon át zaklatta gyermekei anyját, aki Lajosmizséről Tiszakécskére menekült az apósától kapott házba, az agresszív Joó elől. Nemegyszer előfordult, hogy napi száznál is több alkalommal haladt el lépésben az asszony háza előtt a terepjárójával, miközben fenyegető, obszcén mondatokat üvöltött be a kapun. A tiszakécskei rendőröknek is több ízben kellett beavatkozniuk, mert az asszony nem tudta elhagyni otthonát Joó miatt. Ha mégis kimerészkedett otthonról, perceken belül kerékpárja mögött volt Joó terepjárója, amiből folyamatosan szidalmakat üvöltött a tébolyodott férfi. Megtörtént az is, hogy a munkahelyére igyekvő asszonyt Joó a kocsi ablakán át megmarkolta és hajánál, ruházatánál fogva az autó mellett, a földön vontatta, majd az aszfaltra dobta.

Az elítélt még a kerítést is széttépte, hogy az asszonyra ronthasson (Fotó: ÁszOnline.hu)

A hatóságoknál akkor telt be a pohár, amikor Joó puszta kézzel széttépte az asszony házának kerítését, és így behatolva, az udvaron kezdte el verni volt élettársát, nem törődve a rettegéstől sikoltozó gyermekeivel, sem az eseményeket rögzítő biztonsági kamerákkal. A felvételeken jól látszik, amikor Joó a hajánál fogva vonszolja a törékeny asszonyt és többször hozzácsapja a klímaberendezés kültéri egységéhez.

„A bíró is bekaphatja”

Ezt a kijelentést Joó László már a Kecskeméti Járásbíróságon tette, amikor volt élettársa távoltartási végzést kért ellene. A magából kikelve tomboló férfit végül kivezették a bíróság épületéből, miközben ő nemi szervét kínálgatta mind a biztonsági szolgálat munkatársainak, mind pedig a vele szemben eljáró bírónak. A kipenderített férfi a bíróság épülete előtt is folytatta tombolását, ököllel rontott a volt élettársa barátaira, és a szintén a sértett nőre várakozó újságíróra. A kecskeméti rendőrök néhány órán belül előállították, és gyanúsítotti kihallgatása után őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, melyből öt hónap múltán, az elsőfokú ítélettel a hóna alatt szabadult. Joó László most a behívóparancsát várja, egyes jogászi vélemények szerint az Állampusztai Büntetés-végrehajtási Intézet lesz a szállásadója a következő hónapokban.

Borítókép: Justitia szobra (Fotó: Teknős Miklós)