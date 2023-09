Egy vállalkozó jelenthette fel a győri rendőrkapitányt

„Egy bűncselekmény is sok, nekem rendőrként már az is túl van a tűréshatáron” – nyilatkozta néhány éve az a rendőrkapitány, akit most hivatali bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak, és pénteken a munkahelyén őrizetbe vettek a nyomozó ügyészek. Akik továbbra is rendkívül szűkszavúak. Csak annyit lehet tudni, hogy az ügyről várhatóan hétfőn adnak bővebb tájékoztatást.