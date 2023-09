Elborítja a gaz és a szemét az I. kerületet

– Alapvetően örömteli hír lenne, hogy a baloldali városvezetés végre meghallgatja a kerületi polgárokat, azonban érdemes tudni, hogy csak egy politikai akcióról van szó, nem pedig paradigmaváltásról – mondta a Magyar Nemzetnek Böröcz László, a budavári Fidesz elnöke. A közelmúltban lezárult a budavári önkormányzat köztisztasági online konzultációja, amely alapját képezi majd a köztisztasági akciótervnek. V. Naszályi Márta polgármester közösségi oldalán megerősítette: az eredményekből jól látszik, hogy közterületeik gyakoribb és teljes körű takarítására igenis szükség van.

Böröcz László tapasztalatai is hasonlók, és a kerületi polgárok folyamatosan jelzik minden fórumon, hogy a kerületük közterületei elhanyagoltak, koszosak.

– A kukákból kicsordul a szemét, a zöldterületeket pedig ellepte a gaz. A kutyatartók között különösen nagy problémát okoz, hogy a kedvenceik fülébe fúródó toklász gyulladást okoz, amit csak drága állatorvosi kezelések árán lehet meggyógyítani – tette hozzá.

Böröcz László véleménye szerint felháborító, hogy

a főváros által kezelt közterületeken még rosszabb a helyzet, hiszen V. Naszályi Márta nem képviseli a kerületben élőket párttársa, Karácsony Gergely köztisztasági cégénél,

hanem sokkal inkább azt nézi, hogyan tudja a főpolgármester közismerten hanyag és szerencsétlenkedő várospolitikáját áterőltetni az I. kerületen is.

A Budavári Fidesz elnöke az online konzultáció utóéletéről úgy fogalmazott: a kérdőívnek semmilyen hatása nem lesz a köztisztasági helyzetre, csak maszatolásról és munkakerülésről van szó a polgármester részéről.

– A Fidesz–KDNP-frakció azonban nagyon komolyan veszi a kialakult helyzetet, és folyamatosan harcol annak érdekében, hogy javulás álljon be Budapest egyik legszebb kerületében a köztisztasági kérdésekben is. A helyi polgárokkal összefogásban nemrég azt is sikerült megakadályoznunk, hogy V. Naszályi Márta és a baloldal illegális, bűzölgő hulladéklerakót létesítsen a Toldy Ferenc utcában. A frakció és én is nagyon komolyan veszünk minden lakossági jelzést – hangsúlyozta a helyi Fidesz elnöke, aki szerint a probléma hosszú távú megoldását az jelentheti, ha a dilettáns, nemtörődöm baloldali városvezetéstől a jövő évi önkormányzati választáson végre megszabadul a kerület.

Az elmúlt időszakban rengeteg lakossági észrevétel öntötte el a közösségi oldalakat, a helyi politikus szerint a Tóth Árpád sétány különösen szomorú látványt nyújtott tavasszal, amikor a kerületiek és az oda látogatók nem tudtak gyönyörködni a virágzó fákban, hiszen a takarítás hiánya miatt kupacokban állt a szemét.

– Ez most is visszatérő probléma. A Vérmezőn nem szállítják el időben a lekaszált gazt, így az hosszú időn át veszélyt jelent a kutyákra. A Gellért-hegyen már második alkalommal szerveznek civilek szemétszedést, hogy saját erőből legyenek úrrá a baloldali városvezetés okozta káoszon. Az egész kerületre jellemző, hogy a zöldterületek gazosak, kaszálatlanok, a szemeteseket pedig ritkán ürítik – foglalta össze a problémákat Böröcz László.