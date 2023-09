Fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor, beszélt a napelemesek helyzetéről is

– Ha az üzemanyagárakat, amik jelentősen növelik az inflációt, a kereskedők nem tudják vagy nem akarják kordában tartani, akkor ismét be fogunk avatkozni – jelentette be Orbán Viktor a parlament őszi ülésszakának a nyitó ülésén elmondott napirend előtti felszólalásában.

A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy nyáron a megújuló energiaforrások tekintetében öles léptekkel haladtak.

– Átvizsgáltuk a teljes elektromos hálózatrendszerünket. Körülhatároltuk azokat a területeket, ahová hálózatfejlesztés nélkül nem tudunk napelem-kapcsolódásokat és termelést befogadni. Az átvizsgálás eredménye biztató. Az országos hálózati rendszer tekintélyes részét megnyithatjuk és az elszámolási viták rendezése után be tudjuk fogadni a lakossági napenergiát is – húzta alá.

A nyugdíjakról is szót ejtett a miniszterelnök, kijelentette, hogy a nyugdíjak értékét a kormány a jövőben is megóvja. – Képesek leszünk novemberben is, hogy kifizessük a nyugdíjemelést, a hiányzó összeget odaadjuk – mondta Orbán Viktor, utalva arra, hogy

várhatóan novemberben egyben megkapják a nyugdíjasok a korrekciót, mivel az infláció valamivel magasabb lett az év elején vártnál (akkor 15 százalékos emelést kaptak az érintettek).

– Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy nem Gyurcsány-korszak van és ezért odaadjuk a nyugdíjasoknak azt az összeget, ami az infláció mellett a megélhetésükhöz szükséges – jelentette ki a nyugdíjkorrekcióról a miniszterelnök.

