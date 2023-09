Gőzerővel készül a kormány az EU-elnökségre

A kormány gőzerővel készül arra, hogy a jövő év második felében az ország tölti be az Európai Unió soros elnöki pozícióját – mondta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az Országházban. A globális demográfiai kihívásokra adható európai válaszokról tartott Next Generation is Female (A jövő generációja nő) című kétnapos tanácskozáson a tárcavezető kiemelte: a jövő évi elnökségre történő felkészülés része az elnökségi program előkészítése és egyeztetése. Hozzátette,

a program meghatározó eleme az európai gazdaság fejlesztése, a versenyképesség erősítése, és ebbe illeszkedik a demográfiai kihívások kezelése.

Bóka János kijelentette, a konferencia egy újabb lépést jelent a program előkészítésének folyamatában. A tanácskozásra érkező női vezetők olyan országokból jöttek, amelyek gondjai Magyarország előtt sem ismeretlenek – közölte. Hozzáfűzte: a közép-európai régió a saját válaszait keresi a demográfiai kihívásokra, hiszen az ezzel kapcsolatos politikák tagállami kompetenciában vannak.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország megpróbálja azonosítani a közös kihívásokat, és megvizsgálja, hogy az európai politikák hogyan állíthatók e kihívások kezelésének szolgálatába.

Varga Judit, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke is arról beszélt, hogy 2024 európai év lesz Magyarország számára, hiszen július 1-jével Magyarország veszi át az uniós soros elnökséget.

Kiemelten fontos, hogy minden olyan aktuális európai kérdést, kihívást napirenden tartsanak, amely hatással van a magyarok életére

– jelentette ki. Megjegyezte: Európa nemcsak Brüsszelből, az uniós intézményekből áll, hanem a tagállamokból is, ezért lényeges közöttük a párbeszéd, az álláspontok egyeztetése.

Emlékeztetett: a tanácskozás 2022-ben Salzburgban indult útjára, célja, hogy rendszeresen találkozzanak női vezetők, hogy női aspektusból vitassák meg az aktuális kérdéseket. A mostani téma a demográfia, ami a magyar uniós elnökség kiemelt prioritása is lesz – tudatta. Úgy vélekedett, Magyarország a családok támogatásával adott választ a demográfiai kihívásokra.

A tanácskozáson részt vesz Karoline Edtstadler osztrák európai és alkotmányos ügyekért felelős miniszter, Andreja Metelko-Zgombic horvát Európáért felelős államtitkár, Daniela Anda Grigore Gitman román EU-ügyekért felelős államtitkár, valamint Karolina Rudzinska lengyel EU-ügyekért felelős helyettes államtitkár.

