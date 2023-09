Gyurcsány emberének ányéka vetül az egyre dráguló budapesti piacokra

Sosem látott mértékben, körülbelül hetven százalékkal növekedtek a piaci díjaik az óbudai Kórház utcai árusokat, amelynek hátterében Gyurcsány Ferenc érdekei húzódnak meg – adta hírül a Metropol. Az áremelést a fővárosi piacbirodalom élére – Karácsony Gergely által egyszemélyben – kinevezett Földes Tamás jelentette be augusztus 1-jén.

A piacon sorra zárnak be a boltok, mert már nem bírják kitermelni a fennmaradáshoz szükséges összeget. Emiatt a boltosok petíciót is írtak, de nem jártak eredménnyel. A zöldségesek és az őstermelők minden eddig fizetett díjtételét is emelték nemrég harminc százalékkal, de bevezettek új díjtételt is (az üzemeltetési költséget),

ami miatt így körülbelül hetven százalékkal emelkednek a költségeik.

A brutális áremelésről az árusokat egy A4-es papíron tájékoztatták (Fotó: Fügedi Richárd/Metropol)

Az áremelést azzal indokolták, hogy energiaválság van, viszont ez azért álságos, mert – ahogy a boltosok a hírportál elmondták – a megnövekedett energiaárakat a piacokon egyből ráterhelték az üzlettel rendelkezőkre, mind a villany, mind a gáz, mind egyéb költségek tekintetében.

hétszázezer havonta, vagy többet is kell fizetni a fűtésért, amit már nem bírunk. Volt olyan költség, ami a duplájára emelkedett

– számolt be a Metropolnak az egyik boltos.

Földes a takarításra hivatkozik, viszont alig emelkedett az ára az évek alatt. 2022–2023 között körülbelül százezer forinttal nőtt a teljes Kórház utcai csarnok takarítási havidíja, így 1 654 367 forintért takarítja havonta egy cég a teljes csarnokot.

De hasonlóan hamis indok a hulladékgazdálkodás változására hivatkozni, hiszen eddig is mindenki túlfizetett a hulladékkezelésért. Az árusok a Metropolnak elmondták, hogy mindennap két köbméter után fizetnek hulladékdíjat, de egy átlagos árus egy fél köbméternyi szemetet is alig termel.

Mindezzel szemben a piacbirodalom tizenhárom kereskedelmi egységével és milliárdos mérlegeivel az utóbbi évben félmilliárd forinttal túlteljesítette a tervezett bevételeket

– mutatott rá a hírportál.

Félmilliárdos pluszt termel a piacbirodalom a tervezethez képest. Fotó: Budapest Vásárcsarnokai Kft. beszámolója (Forrás: Metropol)

Az indokolatlan piaci áremelést vizsgálva a személy nem más, mint az ügyvezető igazgató, Földes Tamás. Földes korábban a Fővárosi Autópiac vezetője volt, de Karácsony a Covid-járvány alatt kinevezte őt egyszemélyi döntésével a teljes piacbirodalom ügyvezető igazgatójává.

De egy ügyvezető igazgató sem rendelkezik korlátlan hatalommal, ugyanis felette a cég felügyelőbizottságának elnöke áll:

Gyurcsány egyik legerősebb embere, Paál Géza.

Korábban a Demokratikus Koalíció elnökének testőre volt, jelenleg pedig Csepelen indítja a DK, mint polgármesterjelöltet. A Metropol emlékeztet: a polgármesterjelölt egész nyáron vígan pózolt az ,,Elég az áremelésekből” tábla előtt, miközben minden idők legnagyobb áremelésével fojtogatják a piaci árusokat és azon keresztül a vásárlókat.