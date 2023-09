Gyurcsánynak kellemetlen lehet Karácsony botránya + videó

„A 99 Mozgalom magyarországi kis összegű adományokból működött” ¬ ezt Karácsony Gergely válaszolta még tavaly szeptemberben Heiter Dávid kérdésére, aki azt szerette volna megtudni a főpolgármestertől, hogy a miniszterelnök-jelölti kampányát kiszolgáló mozgalomba érkeztek-e külföldről pénzek.

Karácsony válaszával akkor cáfolni igyekezett, hogy külföldi pénzek kerültek volna a mozgalmába, a másik kijelentése pedig ezzel a válasszal az volt, hogy kis összegű adományokból működtették a kampányát. Azonban mindkét állítás megdőlni látszik.

Az már korábban kiderült, hogy a párbeszédes Perjés Gábor kezelte a 99 Mozgalom pénzügyeit, ezzel együtt pedig az is tisztázódott, hogy nemcsak forintban, hanem fontban és euróban is érkeztek adományok. A héten pedig bombaként robbant a hír, hogy az ügyben az OTP feljelentése nyomán is vizsgálódik a NAV.

A hitelintézet a Karácsony Gergely vezette szervezet számlájára érkezett félmilliárd forintot is meghaladó, zömében külföldi pénzekkel összefüggésben fordult a hatósághoz.

A bank szerint ugyanis azok eredete nem tisztázott, a bankjegyek egymás utáni sorszámmal rendelkeztek, és olyanok voltak, mintha frissen a nyomdából érkeztek volna, így nehezen lehet elképzelni, hogy bármilyen adományládába helyezték volna őket.

Mint ismeretes, a Demokratikus Koalíció nemcsak a legerősebb ellenzéki párt lett a 2022-es választási bukást követően, hanem a Fővárosi Közgyűlésben is döntő szóval bírnak a párt képviselői. A Magyar Nemzet szerette volna megtudni, hogy a legerősebb ellenzéki erőt képviselő Gyurcsány Ferenc szerint okozhat-e kellemetlenséget Karácsony botránya az ellenzékre nézve, de a DK elnöke levegőnek nézte a stábot, így vélhetően nekik is egyre kellemetlenebb az ügy.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és felesége, Dobrev Klára, a párt EP-képviselője, valamint Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke érkezik a párt évadnyitó rendezvényére a budapesti Radisson Blu Béke Hotelbe 2023. szeptember 22-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)