Meghalt a Fidesz egykori országgyűlési képviselője

Életének 96. évében elhunyt Polonyi Kornél, aki 1998 és 2002 között volt az Országgyűlés tagja a Fidesz képviselőjeként. A parlament oldalán olvasható megemlékezés szerint a honvédelmi bizottság munkájában vett részt.

Polonyi Kornél 1927-ben született Budapesten. Általános és középiskoláit Komárom megyében végezte, Tatabányán érettségizett. 1954-ben főiskolai oklevelet szerzett Budapesten az Idegen Nyelvek Főiskoláján német sajtó- és könyvkiadói szakon. 1954-ben költözött Balatonfüredre.

1965-től a Veszprém Megyei Idegenforgalmi Hivatalnál dolgozott, közben a budapesti Közgazdasági Egyetemen idegenforgalmi szakképesítést szerzett. 1984-től a Balatoni Intéző Bizottságban dolgozott nyugdíjazásáig. 1995-ig igazgató volt egy idegenforgalmi részvénytársaságnál, 1994-ben a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének fideszes alelnöke lett.

A volt országgyűlési képviselőnek a pannon táj szerelmeseként a Balaton-régió fejlesztése is szívügye volt. A veszprémi hírportál megemlékezése szerint Polonyi Kornél öt alkalommal szervezett Anna-bált, de gyakran részt vett a nagyvázsonyi lovasjátékok szervezésében is. Munkájának nyoma maradt Balatonfüreden és más településen is: a Balaton ügyének önzetlen ápolásáért 1999-ben Balaton-díjat kapott, 2007-ben Balatonfüred önkormányzata díszpolgári címet adományozott neki, 2012-ben pedig Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át a balatoni idegenforgalomban végzett munkájáért.