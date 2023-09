Nem lenne példa nélküli, ha Magyarországnak is több fővárosa lenne

A nagyvállalati beruházásoknak köszönhetően Papp László polgármester tavasszal tett becslése szerint 2030-ra egészen 16 százalékra szökhet fel Debrecen részesedése az ország ipari termelésében a 2022-es 2,8 százalékról.

Arról se feledkezzünk meg, hogy Debrecen korábban már bizonyított, amikor 1849-ben az osztrák császár ellen hadakozó magyar kormány ideiglenesen ide tette át a székhelyét.

Azt, hogy a kormányzati funkciók Debrecenbe telepítését is magába foglalja-e majdan a Szijjártó és Lázár miniszterek által említett elképzelés, egyelőre nem tudni, de ilyen megosztásra is akad bőven példa külföldön. A legismertebb példa erre Hollandia, ahol az ország legnagyobb városa és fővárosa a 921 ezres népességű Amszterdam, a kormányzati és bíráskodási központ azonban a jóval kisebb Hága. A két város körülbelül egyórás autóútnyira fekszik egymástól. Nem egy központúak még a következő országok:

Benin: Porto-Novo (a hivatalos főváros), Cotonou (bíráskodás)

Bolívia: Sucre a hivatalos főváros, de a kormányzási és törvénykezési központ La Paz.

Chile: hivatalosan Santiago a főváros, de a törvényhozás Valparaisóban zajlik.

Dél-Afrika: a közigazgatási főváros Pretoria, a törvénykezési központ Cape Town, a bíráskodási pedig Bloemfontein.

Elefántcsontpart hivatalos fővárosa Yamoussoukro, de az országot Abidjanból irányítják.

Georgia: Tbiliszi a hivatalos, Kutaiszi a törvénykezési főváros.

Jemen (Szanaa a főváros hivatalosan, a végrehajtó központ azonban Áden.

Malajzia: Kuala Lumpur a hivatalos főváros, de Putrajaya a közigazgatási.

Montenegro (Podgorica a hivatalos főváros és a kormányközpont, az államelnök székhelye azonban Cetinje.

Srí Lanka : a közigazgatási központ Sri Jayawardenepura Kotte, a kereskedelmi és bíráskodási pedig Colombo.

Szváziföld: Mbabane a főváros, a törvénykezési és uralkodói központ azonban Lobamba.

Tanzánia fővárosa Dodoma, a törvénykezési és bíráskodási központ viszont Dar-es-Salaam.

Különösen nagy országok esetében gyakori, hogy nem egyetlen központ létezik.

Gondoljunk csak az Egyesült Államokra, ahol a főváros Washington nem a legnagyobb település, a pénzügy központ viszont a méretesebb New York. Ilyen Németország is, ahol Frankfurtot tekintik inkább pénzügyi központnak, nem a főváros Berlint, a gigantikus méretű városokkal teli Kína külön kategória, de az indiai főváros, Újdelhi mellett is ott a hatalmas pénzügyi-kereskedelmi központ Mumbai. Törökország legismertebb és legnagyobb városa nem a főváros, Izraelben Jeruzsálem messze nagyobb a fővárosnál, Tel-Avivnál, Ausztráliában pedig a főváros Canberra eltörpül Sydney vagy Melbourne mellett, és hasonló a helyzet Brazíliaváros és Sao Paulo relációjában is – sorolják a Vg.hu cikkében.