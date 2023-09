Pressman a svédek NATO-tagságáért lobbizik

„Magyarország pontosan tisztában van azzal, hogy Svédország csatlakozása milyen hatalmas előnyökkel járna a szövetség minden tagja számára” – hangoztatta David Pressman amerikai nagykövet egy magyar újságírókkal folytatott pénteki megbeszélésen – számolt be a HVG. A nagykövet emlékeztetett arra, hogy a Magyar Honvédség minden egyes vadászgépe svéd repülőgép, és minden egyes repülőgépet a svéd hadsereg támogatásával tartanak fenn. Azt is megjegyezte: maga Orbán Viktor is kijelentette, hogy támogatja Svédország NATO-tagságát, és „várják a magyar kormány és a magyar Országgyűlés gyors intézkedését” az ügyben.

Mint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Pressman rendszeresen beleszól a magyar belügyekbe. Szeptember elején az X-en (az egykori Twitteren) közzétett bejegyzésében azt írta: „Horthy Miklós bűnrészes volt a magyarországi zsidó lakosság lemészárlásában a holokauszt idején. Az Egyesült Államokat aggasztja, hogy az Orbán-kormány egyik magas rangú tisztviselője részt vesz a brutális örökség rehabilitálására és népszerűsítésére irányuló erőfeszítésekben”.

Az egyik legutóbbi megnyilvánulása Magyarország történelmével kapcsolatban az 1956-os forradalomra irányult. Akkor az amerikai nagykövet az orosz-ukrán háborúval vonta párhuzamba a szovjetellenes forradalmat. Érdemes megemlíteni, hogy az október 23-i üzenetében Pressman egy szót sem szólt arról, hogy korábbi ígéretei ellenére az Egyesült Államok akkor magára hagyta Magyarországot, így lehetővé téve a szovjetek brutális megtorlását.

– David Pressman baloldali amerikai nagykövet már a megérkezése óta politikai aktivistaként, nem pedig diplomataként viselkedik. Szinte nem telik el úgy hét, hogy valamilyen módon ne avatkozzon bele a magyar belpolitikába, ne próbáljon meg valamilyen belpolitikai vihart kavarni – mondta korábban a Magyar Nemzetnek Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.