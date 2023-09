Titkolózik a Momentum a plakátkampányról

Országszerte 200 óriásplakátot helyezett ki a Momentum Mozgalom, erről Bedő Dávid, a párt frakcióvezető-helyettese beszélt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Arról nem esett szó, hogy mennyi ideig lesznek láthatók az egyébként kormánypárti plakátokra hajazó poszterek, miként az sem derült ki a beszélgetésből, hogy mennyibe került mindez a Momentumnak.

A párt megkeresésünkre sem árult el részleteket, mindössze annyit közöltek: „A törvényben előírtaknak megfelelően a szükséges dokumentumokat megküldtük a Kormányhivatalnak, amelyeket weboldalukon közzé fognak tenni”.

Nos, a hivatkozott dokumentumok egyelőre nem találhatók a kormányhivatal honlapján, azt azonban a jelenlegi plakátkampány kapcsán érdemes felidézni, hogy

a párt korábban a magyar titkosszolgálat által feltárt amerikai milliárdokból folytathatott tiltott pártfinanszírozásnak és pénzmosásnak is minősülő óriásplakát-kampányt.

Erről Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke beszélt februárban, miután a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentések, valamint az Opten cégtár segítségével sikerült feltárnia a céghálót. A politikus azt állította, bár a Momentum tagadta az osztozkodásban való részvételét, most kiderült, hogy az ő média- és cégbirodalmuk is kapott a külföldi támogatásból. Emlékeztetve arra, hogy a titkosszolgálati jelentés nyilvánosságra hozott része szerint több mint négymilliárd forint érkezett a balliberális ellenzékhez köthető szervezetekhez és cégekhez az Action for Democracy nevű fedőszervtől, azt mondta, a milliárdos támogatások végfelhasználóinak azonosítása során mutatták ki, hogy Bajnai Gordon volt miniszterelnök és egykori titkosszolgálati miniszteréhez köthető DatAdat-cégcsoporton keresztül a többi között a FelitunoMedia Kft. is kapott pénz.

– A cég ügyvezetője, Sárándy Rajmund az Opten céginformációs adatbázis szerint egy másik, 2021 őszén alapított Street Fluence Kft. ügyvezetője is, amely cég a Momentum mostani óriásplakát-kampányát is biztosítja, méghozzá a piaci ár töredékéért – hangsúlyozta a Mi Hazánk alelnöke. Közölte, a Momentum a cégnek mintegy 90 millió forintot fizetett ki a kampányért, noha az óriásplakátok piaci ára a havi bruttó 99 ezer forinttal szemben annak mintegy négyszerese.

A politikus hozzátette, a 2022-es választások előtt háromnegyed évvel, mindössze hárommillió forintból alapított cég 2627 felületet vásárolt meg, amivel a piac meghatározó szereplőjévé vált. A Kormányhivatal által közzétett lista szerint egyébként a Street Fluence Kft. már 2918 reklámfelülettel rendelkezik, ebből 1345 darab úgynevezett B1 kategóriás poszter, melynek havi bérleti díja bruttó 25 ezer forint,

míg óriásplakát helyből 1346-cal rendelkezik a cég, ezek ára bruttó 99 ezer forint. A cég rendelkezik 135 citylight felülettel is, ezeket havonta közel 70 ezer forintért lehet bérelni.

Ezzel szemben más, hirdetési felületet biztosító cég közül például a piacvezető JCDecaux Hungary Zrt. havi bruttó 309–503 ezer forintért ad reklámfelületet, a baloldalhoz köthető Hungaroplakát Reklám Kft. 279–419 ezerért, a független Pannon Plakát Reklám Kft. listaára pedig 330–495 ezer forint között mozog.

Lapunk akkor is megkereste a Momentumot, hogy reagáljanak politikus állításaira, de választ nem kaptunk.

A Momentum mostani plakátszerződései miatt megkerestük a kormányhivatalt is, hogy megkapták-e már a párt által hivatkozott dokumentumokat, és azok mikor lesznek nyilvánosak a honlapjukon, amint kérdéseinkre választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Borítókép: Momentum plakátkampánya (Fotó: Délmagyar/Török János)