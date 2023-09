Tovább magyarázkodnak a svédek, már a közmédia vezetője is megszólalt

Az ügyben most megszólalt a svéd közszolgálati műsorszolgáltató vezetője is, amely a botrányos „oktatófilmet” készítette. Kalle Sandhammar a Financial Times című lapnak nyilatkozva elmondta:

„Már önmagában is örömteli, hogy a magyar politikusok nézik az UR-t”. Majd hozzátette:

„Mélységes tudatlanság azt gondolni, hogy a svéd politikusok ellenőrzik az UR tartalmát.”

A lap megkereste a svéd külügyminisztériumot is, de nem nyilatkoztak.