Véglegesnek tűnik a lista: ők lesznek az ellenzéki polgármesterjelöltek a fővárosi kerületekben

Bár néhány hónapja még Gyurcsány Ferenc úgy nyilatkozott, hogy a néhány százalékos pártok nem sok jóra számíthatnak majd a torta felosztásakor, úgy tűnik, mégis V. Naszályi Márta lesz a baloldal közös polgármester-jelöltje az I. kerületben. A Mandiner cikke szerint a párbeszédes politikus – annak ellenére, hogy kisebbségbe került a képviselő-testületen belül, újabb esélyt kap.

A portál cikkében összeszedték, hogy kik lehetnek a jelöltek a 23 budapesti kerületekben. Az összefoglaló alapján egyre biztosabbnak tűnik, hogy a baloldali pártok elfogadták Karácsony Gergely ajánlatát. Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban elsőként beszámolt, a főpolgármester azt kérte a pártoktól, hogy minden regnáló polgármester indulhasson újra közös baloldali jelöltként, egy civilnek maszkírozott ernyőszervezet színeiben. A főpolgármester tavaly év végén közölte azt is, hogy ő maga sem közös, hanem támogatott jelölt szeretne lenni, vagyis az ő neve mellett sem akar pártlogókat.

Az így kialakult helyzetben a kormánypárti vezetésű kerületek lehetnének úgymond a szabad prédák, ahol akár előválasztás, akár helyi alkuk mentén állíthatnának jelöltet az ellenzéki pártok.

A regnáló baloldali polgármesterek közül egyébként többen vannak, akik Karácsonyhoz hasonlóan már most is szabadulnának a baloldali megbélyegzéstől. A II. kerület élén álló Őrsi Gergely rendszeresen hangsúlyozza:

Az én pártom Buda.

Az egyik legsikeresebb ellenzéki városvezetőnek tartott politikus újraindítása sem meglepő, hiszen 2019-ben több mint öt százalékponttal legyőzte Láng Zsoltot, a Fidesz jelöltjét.

A III. kerületi Kiss László viszont még időben, 2020 elején dezertált a szocialistáktól, s lett DK-s, semmi sem indokolja, hogy ne induljon újra Óbudán.

Biztosan változik a polgármester személye Újpesten

A IV. kerületben viszont nem az inkumbens politikussal próbálkozik a balliberális oldal. A momentumos Déri Tibor ugyanis egy évvel ezelőtt közölte, családi okok miatt nem vesz részt a 2024-es voksoláson, maga helyett a szintén az MSZP-ből a DK-ba távozott Trippon Norbert alpolgármestert ajánlotta. A lila pártban nem kis megütközést keltett Déri döntése, fel is függesztették a tagságát, végül a polgármester a Fővárosi Közgyűlés DK-frakciójában kötött ki.

Az V. kerületet hosszú évek nem sikerült bevenni a baloldalnak, négy éve az MSZP-s Tüttő Katalin több mint tíz százalékponttal maradt alul Szentgyörgyvölgyi Péterrel szemben.

Az MSZP-s politikus most pártja listavezetőjeként az Európai Parlamentbe pályázik, a hírek szerint egy momentumos próbálja meg legyőzni a fideszes polgármestert, bár a Mandiner cikkéből a jelölt személye nem derül ki.

A VI. kerületben is a momentumos Soproni Tamás szeretne újabb öt évet eltölteni a polgármesteri székben, amire sokkal több esélye van, mint a VII. kerületi kollégájának, Niedermüller Péternek, ő ugyanis nagy felháborodást okozott nyilatkozataival, és az erzsébetvárosi bulinegyeddel sem tudott mit kezdeni. Ugyan felvetődött a csere lehetősége, de ez a DK-nak nagy presztízsveszteséget jelentett volna, így marad az idézett cikk szerint.

A VIII. kerületben Pikó András, a Momentum szárnyai alatt tevékenykedő, egyébként független polgármester jövőre ismételni szeretne. Ahogy Baranyi Krisztina is a szomszédos IX. kerületben. A szintén független, a kerületében egyébként népszerű ferencvárosi polgármester érdekes politikát folytat, ugyanis legalább annyi vitája van a baloldali képviselőkkel, mint a fideszesekkel.

Még az sem kizárt, hogy a szocialisták és a DK úgy dönt, ráindítanak valakit.

A X. kerületben fideszes az első ember, D. Kovács Róbert Antal csaknem hét százalékponttal verte meg 2019-ben a szocialista ellenfelét. Itt még nem dőlt el, ki méreti meg magát, de nem valószínű, hogy újra az MSZP-s Somlyódy Csaba, nagy valószínűséggel inkább a DK jelöl.

A XI. kerületben viszont – bár korábban a kora miatt ez nem volt egyértelmű –, nem kérdés, hogy a Gyurcsány-párti László Imre száll újra ringbe.

A XII. kerület is gyakorlatilag a Fidesz hitbizományának számít, nem is valószínű Pokorni Zoltán trónfosztása. Így itt nem nagyon tülekednek az ellenzéki pártok, ráadásul az egyre erősebb Kutyapárt elnöke, Kovács Gergő is elindul, és ezzel nem is viccel. Nagy valószínűséggel egy momentumos politikust, az exrendőr Farkas Csabát küldik a reménytelennek tűnő csatába.

A XIII. kerületben nincs vita, Tóth József négy éve 82:18 százalék arányban verte meg az egyébként kiváló képességekkel rendelkező kormánypárti Bagdy Gábort, aki Tarlós István pénzügyi főpolgármester-helyettese volt. A polgármester ugyan eredetileg szocialista, de ez már régen nem számít, már neki is inkább nyűg a pártja, mint előny számára, a plakátjaira nem is fog pártlogó felkerülni.

Zugló az egyik legérdekesebb kerület: Horváth Csaba polgármester az MSZP budapesti elnöke, evidens lenne, hogy csatába száll ismét, de egyrészt büntetőeljárás zajlik ellene, másfelől a városrész parlamenti képviselője, Hadházy Ákos, megtámogatva a Momentum alpolgármesterével, továbbá a képviselőivel, folyamatosan támadják őt, és Horváth rossz viszonyban van a DK-val is, így könnyen elképzelhető, hogy mégis a lilák jelölhetnek helyette.

A XV. kerületben a DK-s Németh Angéla városvezető pozíciója is biztos, az viszont nem egyértelmű, hogy mi lesz a két másik külső pesti kerülettel, a XVI. és a XVII. kerülettel, amelyeket kormánypárti politikusok vezetnek.

Bár ezekben sem túl nagy az ellenzéki érdeklődés, az viszont valószínű, hogy az előbbiben lehetőséget a DK és Nemes Gábor, utóbbiban az MSZP és Lukóczki Károly kapja meg.

A XVIII. kerületben Szaniszló Sándor indul, aki a III. kerületi Kiss Lászlóval együtt állt át idejekorán a DK-hoz. Egy időben arról volt szó, hogy Gyurcsányék főpolgármestert szeretnének belőle csinálni, de Karácsony Gergely sikeresen védte meg a pozícióját.

A zuglóihoz hasonlóan kényes a XIX. kerület esete is, a szocialista Gajda Péter ugyan ősidők óta a posztján van, de 2019 őszén, nem sokkal a választás előtt nagyon kínos videófelvételek jelentek meg, ahol a párttársa, ismerősei arról mesélnek fehér poros zacskó lóbálgatása közben, hogyan nyúlják le a kerület pénzét. Gajda nyert ugyan négy éve, de sokan azt hitték, ez a ciklus a hattyúdala lesz. Ám miután Lackner Csaba elhagyta az MSZP frakcióját, sikerült megszabadulniuk a vagyonkezelő vezetőjétől is, és ahogy telt-múlt az idő, felejtettek a kispestiek, de ami szomorúbb, a szövetséges ellenzéki politikusok. Így Gajda újra harcra kész.

A XX. kerületben nem dőlt még el, ki lesz az ellenzék közös jelöltje. Itt sincs túl nagy csata amiatt, mert nem lesz egyszerű menet a hetedik ciklusára készülő Szabados Ákos ellen megküzdeni, annak ellenére sem, hogy a polgármester sajátos utat járt be. MSZP-sként kezdte, 2015-ben azonban távozott a pártjából, 2019-ben már függetlenként, de fideszes támogatással győzött.

A XXI. kerületben a DK és a Momentum is megnevezte a jelöltjét, de itt Gyurcsányék várhatóan lenyomják Gelencséréket, így Paál Géza készülhet a Fideszből távozott jelenlegi polgármester, Borbély Lénárd ellen. A XXII. kerületben jövőre várhatóan megismétlődik a 2019-es csata, akkor a kormánypárti Karsay Ferenc győzött, alig több mint egy százalékponttal előzte meg a momentumos Havasi Gábort, aki ennek ellenére bejutott a Fővárosi Közgyűlésbe, ahol a rossz emlékű vizsgálóbizottság elnöke volt. A XXIII. kerület nagy valószínűséggel szintén a liláké lesz, Ritter Ottó indulhat.

– Egyelőre úgy tűnik, hogy az LMP kimarad, míg a Jobbik önként fordított hátat az egykori szövetségeseinek, így a DK és a Momentum veszi át a fővárost – vonta meg a tanulságot a Mandiner.