Vitályos Eszter: a siker kulcsa az értékek megőrzése

Nem a sikeresség tesz minket értékessé, hanem az értékek tehetnek sikeressé; a jóakarat, a tehetség és a kemény munka mentén tudunk célba érni – hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Gábor Dénes Egyetem tanévnyitó és diplomaátadó ünnepségén.

Vitályos Eszter hozzátette, hogy a KIM között első helyen szerepel az értékőrzés, ezért tudnak sikeresek lenni a családpolitikában, a felsőoktatásban vagy az innováció kihívásaival szemben.

Idén a tavalyihoz képest 33 százalékkal több hallgató jutott be a felsőoktatásba,

106 ezren kezdik meg tanulmányaikat, nyolcvan százalékuk állami ösztöndíjasként. A legjelentősebb emelkedés a pedagógus területen volt:

idén ősszel a tavalyinál 72 százalékkal több, 4141 tanár kezdi meg tanulmányait.

Sikerként értékelte azt is, hogy egy friss egyetemi rangsor szerint tizenegy magyar egyetem is bekerült a világ első öt százalékába, de siker az egyetemi modellváltás is, és az is nagyszerű, hogy a Gábor Dénes Egyetem ma már egyetemként működhet. A nagy sikerek mellett a kicsiket is meg kell becsülni – tette hozzá, utalva arra, hogy a hétfőn életbe lépő új nemzeti felsőoktatási törvény lehetőséget ad mikrotanúsítványok kiállítására, amellyel Magyarországon és az Európai Unióban is kiszélesednek a továbbtanulási lehetőségek.

Vitályos Eszter szerint már nemcsak a jövő, hanem a jelen is a fiataloké, és ez többszörösen igaz egy olyan egyetemen, ahol mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus, adatvédelmi és információbiztonsági szakembereket képeznek.

Ami nekik a jövő, az a Gábor Dénes Egyetemen a jelen, hiszen az intézmény a digitális oktatásra épülő képzéseivel harminc éve áll az IT-oktatás élvonalában, ma már a legújabb, mesterséges intelligenciát használó módszertana minden szempontból megfelel a hallgatói igényeknek – emelte ki az államtitkár.