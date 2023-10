Elfogyott Karácsony kampánypénze, újra előkerülhetnek az adománygyűjtő ládikák

Ezekbe a Perjésék-féle jegyzőkönyvek állítása szerint két-háromezer bankjegyet, egy esetben pedig 3 811 bankjegyet préseltek be. A feljelentés szerint viszont „a ládába a tetején található résen keresztül bankjegycsomagok nem helyezhetők el, ugyanakkor megállapítást nyert, hogy

a behozott bankjegyek többsége – elsősorban az euróbankjegyek – újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak (mintha a nyomdából kikerülve nem használták volna azokat).”

Nem tűnik életszerűnek, hogy euróbankjegyekből csak két címletet, míg forintbankjegyekből a teljes bankjegysorból adnak adományt természetes személyek.

Végül, de nem utolsósorban, a feljelentés szerint a befizetések rendre megegyeztek a közvetlenül a befizetést követően az egyesület egyik kiemelt partnere (a Bajnai-féle DatAdat-csoportról lehet szó) részére történő átutalások összegével.

Felmerülhet a pénzmosás gyanúja

Az ügy kapcsán Tóth Levente, a Bank360 vezető elemzője is nyilatkozott, aki szerint egyáltalán nem szokványos manapság, hogy valaki rendszeresen, nagy összegű készpénzt tegyen be a bankba, kivéve, ha üzleti tevékenységet folytat, például őstermelő. Tóth szerint a befizetés önmagában nem jogellenes, de van egy pénzmosás elleni törvény, amely kockázatos esetekben fokozott nyilvántartásra kötelezi a bankokat, így például a fizetés körülményeit is vezetnie kell.