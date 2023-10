Fontos dolgot jelentett be Müller Cecília

Hálás a magyar kormány támogatásáért, mert ennek köszönhetően a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) az Egészségügyi Világszervezet (WHO) együttműködési központjává vált – jelentette ki Haris Hajrulahovic, a WHO magyarországi országirodájának vezetője. Mint az iroda vezetője elmondta, ez újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar szervezetnek kiváló vezetése van, amit a világszervezet szívesen hirdet.

Hangsúlyozta, az együttműködési központ feladatai közé fog tartozni a vízminőség javítása, a vízminőségi terület ellenőrzése, a vízminőségi mutatók fejlesztése, a vízszanitáció a higiénés szolgáltatásokban és az egészségügyi intézményekben, valamint a szennyvíz környezeti megfigyelése. Ezenkívül ide sorolta a beltéri levegő minőségének javítását, különös tekintettel a gyermekek egészségére.

Az új együttműködési központ több mint ötven nemzetközi központhoz fog csatlakozni, amivel a WHO-nak az egészség és a környezet fejlesztésére irányuló munkáját fogja támogatni

– fejtette ki.

Az irodavezető szerint Magyarország már nagy sikert aratott a vízminőség ellenőrzésében és a szennyvíz megfigyelésében, a módszer sok országnak követendő példává vált. A magyar tudás és szakértelem a szennyvízben kimutatható koronavírus megállapításában segítette a WHO irányelveinek kidolgozását, és a világszervezet elismerését fejezte ki, hogy hazánk megosztotta ezt a tudást velük és a világgal. Amikor a WHO egy új központ csatlakozását javasolja, akkor több szempontot is figyelembe vesz, a magyar központ pedig mindegyiknek megfelelt – emelte ki Haris Hajrulahovic.