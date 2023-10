Nagyot változik az időjárás: jégeső is előfordulhat a következő napokban + videó

Pénteken nyugat felől egyre nagyobb területen befelhősödik az ég, és

egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként jelentős mennyiség is hullhat.

A kiterjedt felhő- és csapadékzóna a délkeleti, keleti tájakat éri el legkésőbb, arrafelé van nagyobb esély némi napsütésre. Sokfelé kísérhetik erős, helyenként viharos lökések a déli, délkeleti szelet. Hajnalban 3–14 fokig hűl a levegő, északkeleten lesz a hidegebb. A csúcshőmérséklet 14 és 23 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.

Szombaton szakadozottabbá válhat a felhőzet, van esély hosszabb napos időszakokra is. Ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken, napközben már kevesebb helyen eshet. A délies irányú szél helyenként nagy területen megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak. A hajnali 6–14 fokról várhatóan 12 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap erősen felhős vagy borult időre van kilátás, ismét többfelé valószínű eső, zápor. A délies irányú szelet továbbra is több helyen kísérhetik erős, néhol viharos lökések. Hajnalban 5–13, délután 11–19 fok valószínű.

