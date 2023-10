Kiderült, hány külföldi finanszírozója van a Telexnek

Tucatnyi külföldi finanszírozó áll a Telex mögött – állapította meg legújabb elemzésében a Tűzfalcsoport. Mint felidézik, a Telex legújabb videójában a főszerkesztő, Német Tamás arra panaszkodik, hogy a kormány nehezíteni akarja a „kritikus sajtó” életét. A főszerkesztő közölte: nyilvános pályázatokon indultak, amelyeken bárki részt vehet, és mindig beszámoltak a részletekről. A Telex beszámolói alapján a Tűzfalcsoport megállapította: jól látszik, hogy tucatnyi külföldi civil szervezet, köztük több Soros-közeli szervezet adománya is ott van a lap finanszírozásában.

Már az indulásukat is külföldről finanszírozták

Olyannyira nem független a Telex, hogy már az indulásához is 200 ezer euró támogatást kapott a cseh Sorosnak is nevezett Zdenek Bakala cégétől, az Economia kiadótól. A Telex azzal kommentálta a hírt, hogy ez egy „egyszerű támogatás, amiért semmit nem kértek cserébe tőlünk, és amivel a korrekt, kritikus, kíváncsi újságírást támogatja a cseh kiadóvállalat”. Végignézve a Van Másik Kft. beszámolóját, kiderül, hogy a Telexnél 2021-ben ennél érdekesebb támogatók jelentek meg.

A Sajtószabadság-indexet közzétevő szervezet is támogató (Forrás: Tűzfalcsoport)

Például a Riporterek Határok Nélkül nevű szervezet, amelyről el kell mondani, hogy ők teszik közzé a „Sajtószabadság-indexet”, ahol Magyarország rendre leszerepel, pedig nálunk nem gyilkolnak újságírókat. Fontos dolog azonban, hogy Soros György alapítványa, az Open Society Foundation által finanszírozott szervezetről van szó.

De a Telex támogatói között szerepel az Europe Journalism Centre is, amely szervezet háta mögött megtaláljuk az Open Society Foundationt, azaz Soros György alapítványát, de a Project Syndicate és az Adessium nevű Soros-szervezeteket is.

Az Internationales Presse Institut szintén egy olyan szervezet, amelynek támogatói között megtaláljuk nemcsak az Open Society Foundationt, hanem az amerikai titkosszolgálat meghosszabbított kezeként működő National Endowment for Democracyt is. Utóbbi szervezetről érdemes megjegyezni, hogy a tavalyi kampányfinanszírozási botrány hátterében, a Nemzeti Információs Központ dokumentumaiban is megjelent, ahogy egyébként a Partizán finanszírozójaként is. Ha a 2022-es beszámolójukat átnézzük, azt látjuk, hogy itt is megjelennek Soroshoz közel álló szervezetek. Így például a Balkan Investigative Reporting Network, amelynek támogatói között megtaláljuk, a Magyarországot folyton leminősítő jogvédő civileket, a Freedom House-t, de itt vannak a délszláv államok Open Society-lerakatai is, valamint a fentebb már említett National Endowment for Democracy.

Szintén külföldi forrásokból gazdálkodik a Telex-támogató Free Press for Eastern Europe, amelyről csak annyit árulnak el, hogy a cseh külügyminisztérium Átmeneti támogatási programja támogatja, és nyolc ország tíz nyelven beszélő médiaszakembereiből áll a csapat.

A tavaly alakult Van Másik Zrt. beszámolójából kiderült, hogy azt is támogatta a Free Press for Eastern Europe nevű civil szervezet. Ott áll mögöttük a Google és az European Media Platforms európai uniós forrás is. Utóbbi egy hatmillió eurós keretből gazdálkodott.

Ott áll mögöttük a Google és a hatmillió eurós uniós keretből gazdálkodó European Media Platforms is (Forrás: Tűzfalcsoport)

A Telexet támogató European Climate Foundation mögött olyan gigaalapítványok szerepelnek, mint a 444 kiadóját is finanszírozó amerikai OAK Foundation. Végül a portál megemlíti a Telex Akadémiát is, amelynek finanszírozását az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – magyarul: demokrácia, emberi jogok, és munkaügyek hivatala) több mint 740 ezer dollárral, majdnem 300 millió forinttal támogatta.