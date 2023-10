Mobiltelefon az iskolákban: egyre többen tiltást akarnak + videó

Egyre többen vannak akik, a közoktatási intézményekben tiltanák a diákok mobiltelefon használatát, amit erősít az a szakmai vélmény is, hogy az okostelefon drogként hat a gyerekekre. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is arról posztolt egy Facebook-bejegyzésben, hogy egy friss angliai szabályozás szerint tiltólistára kerül a mobiltelefon: az iskolai órákon és a szünetekben a diákok nem használhatják az eszközt. Az államtitkár posztja alatt többen is egyetértésüknek adtak hangot, például Király Nóra, az Igazságügyi Minisztérium újonnan kinevezett miniszteri megbízottja úgy vélekedett: a mai fiatalokat teljesen beszippantja a digitális világ, már az iskolában sem beszélgetnek egymással, hanem a telefonjukba borulva online élik a világukat, ezért addig kell lépni, amíg nem késő.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára is kifejezte tetszését, valamint több pedagógus is egyetértő kommentben reagált a belügyminisztérium államtitkárának posztjára.

Úgy tűnik, hogy a mobiltelefon tiltása az iskolákban elkerülhetetlen lesz a jövőben a gyerekek megvédéséhez (Fotó: Pexels)

A tiltás indokai

Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, a Fejleszt vagy rombol? – Kulcs az okoseszközök okos használatához című könyv szerzője lapunknak korábban már kifejette, az a fő gond az okostelefonokkal, hogy hatásuk az erős dopamintermelés miatt sok szempontból hasonlít a drogokéra. A képernyőről áradó túlzott ingerek kimondottan azokat az agyi területeket támadják meg, amelyeket a morfium, a cannabis, sőt akár a heroin vagy a kokain is. Hozzátette:

hároméves korig egyáltalán semmilyen képernyőt nem volna szabad a kicsik elé tenni, mivel roncsolódni fognak az agysejtjeik.

A boldogságélményhez a gyereknek valódi kapcsolatokra van szüksége, és ha nem alakulnak ki ezek a kapcsolatok, akkor az élményvágyat, a keresést, a megnyugtatás vágyát egy eszközhöz fogja kötni. A túlzott géphasználat veszélyeit legalább olyan intenzitással kellene reklámozni, mint annak idején azt, hogy sokat kell inni, mert a szervezetnek szüksége van a sok folyadékra – hangoztatta. Mint rámutatott, a Szilícium-völgy kutatóinak a gyerekei 12 éves korig olyan „kütyümentes” iskolákba járnak, melyeket maguk alapítanak tetemes pénzösszegekből, ügyelve arra, hogy még véletlenül se legyenek jelen digitális eszközök.

Okostelefonok az iskolában, van-e nemzetközi szabályozás?

Érdemes kitekinteni a fejlett nyugati országokba, hogyan tesznek kísérletet az egyre szélesebb körben terjedő mobilfüggőség visszaszorítására.

Nagy-Britanniában, mint azt a Mandiner szemlézte, Gillian Keegan oktatásügyi miniszter bejelentette, hogy országszerte betiltják a mobiltelefonok használatát az iskolákban, mivel segíteni akarnak a diákoknak, hogy jobban tudjanak figyelni az órákon. A Daily Mail cikkéből kiderült, hogy a miniszter úgy vélekedett: most az osztályterembe hozott mobiltelefonok jelentik a legégetőbb gondot, nemcsak a diákoknak, hanem tanáraiknak is. A jövőben a tanárok jogosultságokat fognak kapni a telefonok órákról való kitiltására – írták. Egyes oktatási intézmények megelőzték a törvényt, ugyanis náluk jelenleg sem szabad mobiltelefonokat használni. Ezeket a tanulóknak be kell szolgáltatniuk az iskolai tartózkodás idejére, ám egyes helyeken még engedélyezik a veszélyes kütyüket, elsősorban a tanítási órák közötti pihenőidőben.

Franciaországban is látható példa az okostelefonok tiltására: három évvel ezelőtt bevezették, hogy a tizenöt év alatti gyerekek ne nyomkodják a készülékeiket. Nem elhanyagolható azoknak a szülőknek a száma, akik amiatt aggódnak, hogy a gyerekek túlságosan hosszan bámulják a képernyőt. A felnőttek 84 százaléka magabiztosan jelentette ki: biztos ismeretek birtokában van arról, hogy naponta mennyi mobilozással töltött idő fér bele, sőt 61 százalékuk orvos vagy pszichológus tanácsát is igénybe vette.

Amerikában a tinik 45 százaléka majdnem mindig az online térben cselleng. Ebből is látható, mekkora szükség van a jelenség szabályozására, amit a tanárok véleménye is alátámaszt: többségében támogatják, hogy diákjaik éljenek az okostelefonok adta lehetőségekkel, bár bizonyos applikációk nagyon elvonják a fiatalok figyelmét. Továbbá a pedagógusok 73 százaléka szerint a tanulók az iskolában nem oktatási célokra használják a készüléket.

Iskolai házirend

Jó példának tekinthető a kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola házirendje, ahol már szabályozták a mobil eszközök használatát a tanórákon. Eszerint a mobil eszköznek lenémított állapotban kell lennie a tanteremben a tanítási óra teljes időtartama alatt, használatuk a tanár beleegyezése nélkül nincs megengedve.

Tanítási órán a mobil eszközök csak akkor, és arra a meghatározott célra használhatók, melyeket a pedagógus engedélyez,

illetve dolgozatok, számonkérések, központi mérések alkalmával a telefonok teljes kikapcsolása kérhető. A szabályozás a szünetekben megengedőbb: az okoseszközök használata a tantermek elhagyásától a tanítási óra előtti jelzőcsengőig lehetséges, de a tanórára való felkészülést nem akadályozhatja. Az ebédlőben viszont teljes a tiltás és tanítási idő után is az iskola területén kizárólag a pedagógusok engedélye szükséges hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)