A rezsicsökkentés örök szálka Brüsszel szemében

– Tehát a negatív nemzetközi környezet dacára itthon elkezdtek beérni az intézkedések?

– Minden körülményre figyelemmel kellett lenni, és a rezsicsökkentési intézményt úgy módosítani, hogy az kiszámítható maradjon, az átlagfogyasztásig mindenki számára továbbra is lehetővé tegye a megfizethető energiához való hozzáférést, illetve annak lehetőségét. Mindez történt úgy, hogy a módosított rendszer továbbra is garantálja az ellátásbiztonságot a felhasználási volumencsökkentés ösztönzésével.

Így tehát a magyar kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetve úgy döntött, hogy a rezsicsökkentésnél hármas tagolást vezet be mind a villamosenergia, mind pedig a földgáz esetében: a lakosság háromnegyedét érintő rezsicsökkentett árat, a lakossági piaci árat, valamint a versenypiaci árat. Az említett tagolást kiegészítette számos kedvezménnyel, többek között a nagycsaládosok kedvezményével. Ezt meghaladóan, az ellátásbiztonság érdekében, a rendelkezésre álló forrásból betárolt és a tárolókat feltöltötte: a gáztárolók most is 98%-os töltöttségi szinten állnak. A rendszer biztosítja az előbb említett célokat úgy, hogy Magyarországon még most is az EU-ban az egyik legalacsonyabb a lakossági energia ára, tekintettel a rezsicsökkentett árral és lakossági piaci árral érintett fogyasztók fogyasztói súlyára.

– Mi lenne annak a következménye, ha kivezetnék a rezsicsökkentést úgy, ahogyan azt a Tanács javasolja?

– Ha elfogadnánk a javaslatot, és 2023. év végével, egyik napról a másikra kivezetnénk a rezsicsökkentést, akkor annak elsődleges hatása közvetlenül a lakosságot és a kisvállalkozásokat érintené, és nagyfokú fizetési nehézséget, befizetetlen számlákat, extrém fogyasztási visszafogást jelentene, így másodlagosan a gazdaság jelentős visszaesését eredményezné. Ebből következik, hogy a rezsicsökkentés a magyar gazdaság egyik meghatározó intézménye. Persze időről-időre, a megváltozott körülményekre tekintettel érdemes finomhangolni, és az eredeti cél megtartásával újra és újra az adott hazai és külföldi gazdasági és társadalmi környezethez igazítani. De a rezsicsökkentés megtartásának szükségessége vitathatatlan, ezért az új nemzeti konzultáció vonatkozó kérdései nem csak politikai, de szakpolitikai szempontból is kiemelt jelentőséggel bírnak.

Fotó: Kormany.hu Névjegy Dr. Cseh Tamás Zoltán LL.M energetikai szakértő, ügyvéd, az MVM Zrt. volt vezérigazgató-helyettese és igazgatósági tagja, 2016-tól 2018-ig közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, 2023. novemberétől energiapolitikai tanácsadóként csatlakozott az Alapjogokért Központhoz.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)