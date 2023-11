Akár húsz milliméter eső is eshet pénteken, a hegyekben pedig havas eső, hó is előfordulhat – adta hírül az Időkép. Korában a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy idén immár másodszor számíthatunk havazásra idehaza, ami kuriózumnak számít az elmúlt évek tendenciájához képest.