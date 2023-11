Bayer Zsolt: Pressman úr jön-megy

Ez mindenesetre roppant érdekes. Mert például idehaza elég furcsán nézne ki, ha amúgy bárki tisztában lenne a bírák politikai irányultságával, az pedig még ennél is furább lenne, ha a magyar bírák saját politikai irányultságuk szerint hoznának ítéleteket, és „az ítélkezési gyakorlatot agresszívan elmozdítsák” bármilyen irányba. S ha itthon valaki mégis úgy érzi, hogy egy-egy ítélet politikai elfogultságot hordoz, s ennek netán hangot is ad, akkor azonnal jön a véleménykommandó és elmagyarázza – eléggé agresszíven –, miszerint ilyen nincs és nem is lehet.

Mindezt csak azért említem, mert Pressmannak odahaza is lenne „beavatkozni valója”. De ilyesmi nyilván eszébe sem jut, ilyesmire csak itt vetemedik, a „gyarmatokon”, a (fél)periférián, ahová elküldték politikai szolgálataiért cserébe helytartónak.

S mindez így is marad, ameddig hagyjuk.

Ameddig például haza nem zavarjuk a francba ezt az elviselhetetlen, impertinens, ócska, gátlástalan nyomorultat.

