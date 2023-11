Borzalmas tragédia: éhen halt egy tarnazsadányi család legkisebb gyermeke, nyomoz a rendőrség + videó

Éhen halt egy öt hónapos kislány Tarnazsadányban. A gyermek kórosan sovány volt, a súlya mindössze három kilót nyomott – írta meg a HEOL.

Az alultáplált kisgyermek halála után a HEOL információ szerint egy rászoruló családokat segítő szervezet közösségi oldalán azt írta, hogy a kislány éhen halt.

A szörnyű tragédia után a nagymama sírva nyilatkozott a Tényeknek, azt állítja, mindent megpróbáltak, de a csecsemő nem evett, orvoshoz is hiába vitték. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz, gyanúsított még nincs. A kislányra állítólag a szülei találtak rá, miután már nem lehetett felébreszteni őt. A nagymama a Tényeknek azt mondta:

Még mi sem tudjuk miért halt meg, csak felkeltünk és úgy találtuk a gyerekágyban

A nagymama szerint többféle tápszerrel próbálkoztak, de nem hízott a gyermek.

Az öt hónapos kislánynak már hat kilósnak kellett volna lennie, ezzel szemben akkora volt mint egy újszülött.

Az adásból kiderült az is, hogy a kislányt orvoshoz is elvitték, aki azt mondta, hogy egy normális kislányról van szó, csak nem hízik úgy. A tarnazsadányi házban tizenketten élnek, a felnőttek öt gyereket neveltek, közülük a legkisebb hétfőn halt meg. A település polgármestere elmondta, a többi gyereket most a dédmamájuk gondozza.

Egészséges életmód vagy éhhalál?

Sokan emlékeznek még az agárdi kisfiú történetére, aki szintén éhen halt. E. Benjámin hosszas szenvedés után másfél évesen, négy és fél kilósan halt meg 2013. április 14-én, amikor összeomlott a keringése. A halálában a vádlottak ártatlannak érezték magukat, ezért fellebbeztek az elsőfokú ítélet ellen. Az ügyészség ugyancsak fellebbezett, szigorúbb büntetésekért, például azért, hogy a természetgyógyászt és a gyerekorvost is végleg tiltsák el a szakmájuktól.

A kisfiú szülei életük középpontjába az egészséges életmódot állították, az „rögeszméjükké vált”, egyre szélsőségesebbé váló cselekedeteiket ennek rendelték alá

– sorolta a bíró az elsőfokú tárgyaláson még 2016 májusában, hozzátéve, hogy

a hagyományos orvoslástól elfordultak, annak képviselőihez csak a legritkább esetben fordultak, szükség esetén inkább homeopátiás szereket és speciális masszázst alkalmaztak.

Ezt a hozzáállást követték újszülött gyermekük esetében is.

A védőnői szolgálatot elutasították, a gyermekorvost az internetről az alapján választották ki, hogy dr. M. Gabriella hatodrendű vádlott nyitott volt a homeopátiás szerek felírására.

Később benne is megingott a bizalmuk, az ultrahangos vizsgálatra, amelyre a doktornő beutalta, nem vitték el Benjámint. Egyrészt azért, mert úgy vélték, az ilyesmi indokolatlan stresszt okoz a kicsinek, másrészt az interneten azt olvasták, hogy az ultrahang „felmelegítheti a gyerek fejét”, ami vízfejűséghez is vezethet. A kisfiú azonban enélkül is vízfejűségben szenvedett, ezt viszont szülei nem látták be, mert az interneten olyan információt találtak, hogy a vízfejű gyermek csak egyféle mozgásra képes, ők pedig látták a fiuk többféle mozgását.

Az elsőfokú bíróság a szülőket és a nagyszülőket társtettesként különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölésben találta bűnösnek, majd a tábla a szülők büntetését 12-12 évre, a harmadrendű vádlott nagyapáét 10 évre, a nagymamáét 9 évre enyhítette.

Oltásellenesek, laposföld-hívők, chemtrail összeesküvés-elméletesek

Szintén hatalmas felháborodást váltott ki korábban az az eset, amikor egy ártatlan fiúnak kellett meghalnia azért, mert szülei oltásellenesek voltak, mindemellett laposföld-hívők, kondenzcsík-összeesküvés-elméletesek, és születése után a fiúnak nem adtak K-vitamint, amely az életébe került.

2018. január 12-én indult büntetőeljárás a Budapest Környéki Törvényszéken L. Csaba és felesége ügyében; a vád: 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés, amely tíztől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. Aztán

gondatlan emberölésben mondta ki bűnösnek az elsőfokú bíróság a házaspárt, akiknek gyermeke agyvérzésben halt meg.

A vádirat szerint

az anya a terhessége idején nem vette igénybe a védőnői szolgálatot, gondozásra nem járt, majd 2012. november 9-én szakmai segítséggel otthon hozta világra gyermekét.

Az újszülöttgyógyász ezt követően tájékoztatta a szülőket a K- és D-vitamin adásával kapcsolatos teendőkről, a kötelező szűrővizsgálatról és BCG-oltásról.

Az anyagcsere-szűrővizsgálathoz szükséges vérvételt a szülők írásban elutasították.

Semmiféle egészségügyi ellátást nem vettek igénybe 2013. január 1-jéig, ekkor került a csecsemő kritikus állapotban kórházba, ahol január 8-án meghalt. A boncolás kimutatta, hogy a kisfiú halálát kétoldali agyvérzés és gyulladás okozta, amelynek valószínűsíthetően a véralvadást segítő K-vitamin-hiány a forrása. A szakértők egyértelműen kimondták: ha a gyermek megkapja mind a három K-vitamin-adagot, nem halt volna meg, viszont az agyvérzés a kórházba szállítás előtti egy-hat nap között jelentkezett, vagyis mire a mentők kiérkeztek, már visszafordíthatatlan volt a csecsemő állapota. Ez azért lényeges megállapítás, mert a vádirat szerint a szülők minden formában – az ügyelet késői kihívásával, az ügyeletes orvosnő, majd a mentők munkájának akadályozásával, ezt követően a kórházban rendezett cirkusszal is – késleltették a gyermek megmentését.

Otthon született, nem látta orvos, sem védőnő

A négy hónapos dusnoki kisfiú esetétől is hangos volt a sajtó korábban, aki a szüleitől a Bátor Nyilas nevet kapta, majd nevelőszülőkhöz került. Csupán azért, mert a szülei a Mintaként Alkalmazott Gondviselés (MAG) nevű szekta tagjai, akik vezetőik, Posta Imre és Géczy Gábor tanait követve azt vallják, hogy az államhatalom illegitim, valamint hogy a Magyarország Kft. nevű cég szerepel a New York-i tőzsdén is. Ennek az ország összes állampolgára a tulajdona, akiket hétéves korukban halottá nyilvánítanak, hogy attól kezdve csak ügyvéd képviselhesse őket. Mivel Bátor Nyilas szülei nem kívánták a gyermeküket e kft.-be beléptetni, törvényen kívül tartották:

otthon született, születésének ténye hivatalos papíron nem szerepelt, nem volt anyakönyve, nem látta orvos, védőnő, tehát semmiféle előírásnak nem feleltették meg.

Mint ahogyan korábban lapunk ezen ügyekkel foglalkozott, felmerült a kérdés, mind az agárdi, mint a dusnoki eset, mind pedig az oltásellenes szülők perének kapcsán: kié a gyermek? Mihez van és mihez nincs joga a szülőnek?

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)