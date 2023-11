Hornung Ágnes: Újabb elemmel bővül a családtámogatási rendszer

Már dolgoznak egy olyan csomagon, amely a negyedik pillért fogja támogatni, és reményét fejezte ki, hogy az újabb intézkedés segítséget nyújt ahhoz, hogy Magyarországon tovább nőjön a boldog családok száma – árulta el Hornung Ágnes.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) és a Családbarát Magyarország Központ közös kiállítóstandján tartott tájékoztatón Hornung Ágnes úgy fogalmazott: az új intézkedést is azért vezetik be, mert a magyar családpolitika is folyamatosan keresi azokat a megújulási pontokat, amelyekkel a rendszert finomhangolni lehet.

Felidézte:

A kormány 2010-ben döntött arról, hogy a családokat helyezi a középpontba, akkor indult el egy családbarát fordulat, amely a mai napig is tart és ez alatt a 13 év alatt több mint 30 családpolitikai intézkedés született.

Hornung Ágnes az eddig bevezetett intézkedéseket ismertetve elmondta, hogy a csok 2015-ben indult január 1-től megújul: a családok a leendő és a már meglévő gyermekeik számától függően egy maximum háromszázalékos kamattal rendelkező, államilag támogatott hitelt vehetnek igénybe, amely a gyermekek számától függően 15, 30, vagy akár 50 millió forint is lehet.

Ezeket a támogatási formákat ugyanúgy a hitelintézeteknél vehetik igénybe a családok, ahogy a korábbi kedvezményt is – tette hozzá.

Az anyagi biztonságról mint második pillérről szólva az államtitkár hangsúlyozta, hogy 2010 óta ezek az intézkedések voltak a leghangsúlyosabbak, közülük a családi adókedvezményt, a csecsemőgondozási díjat és az egyszeri szja-visszatérítést emelte ki, hangsúlyozva, hogy 2021-ben és 2022-ben ezek az intézkedések mintegy négymilliárd forintot hagytak a családoknál.

A harmadik pillér a döntési szabadság lehetősége, amely abban segít, hogy a gyermekvállalás által létrejövő számtalan feladat mellett sem a tanulás, sem pedig a karrier ne jelentsen hátrányt a gyermeket vállalóknak, ezért a bölcsődei férőhelyek számát háromszorosára növelték

– hangsúlyozta. A kormány, a magyar családpolitika számára rendkívül fontos, hogy azok a gyermeket vállalók, akik szeretnének visszatérni a munka világába, ezt akadály nélkül meg tudják tenni, gyermeküket biztonságos helyen tudhassák – tette hozzá.

A hamarosan bevezetendő negyedik pillérről szólva Hornung Ágnes az „ép testben ép lélek” elvet hangsúlyozta, hiszen ahhoz, hogy boldogságban lehessen nevelni a gyermeket, elengedhetetlen a testi-lelki egészség, a jövőben erre a pillérre még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni.

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke arról számolt be, hogy az expón megkérdezett családok túlnyomó többsége egyetért a családtámogatási rendszer intézkedéseivel, és azokat igénybe is veszik. Úgy fogalmazott, hogy a családok legnagyobb része szerint Magyarország családbarát ország, ahol érdemes gyermeket vállalni, ezt pedig reprezentatív kutatásaik is igazolják, melyek szerint például a három évnél kisebb gyermeket nevelők 90 százaléka egyetért a családtámogatási intézkedésekkel.

Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője elmondta, hogy az államtitkárság háttérintézményeként számos eszközzel segítik a gyermeket vállalókat a tájékozódásban, honlapjukon többek között nevelési tanácsokkal, családtámogatási kalkulátorral, a csok pluszról szóló információkkal szolgálnak. Emellett gyermekfejlődési kérdőívvel segítik elsősorban a szakemberek – védőnők, óvónők – munkáját. Azon családoknak is próbálnak segítséget nyújtani, akik a gyermeknevelést a hivatásukkal szeretnék összeegyeztetni a szülők – tette hozzá az ügyvezető.