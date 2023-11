Így juthat tízmilliárd forinthoz nyolcezer diák, kutató és oktató

Az államtitkár azt is kiemelte, hogy reményei szerint az új program segíti azon kormányzati cél elérését, hogy 2030-ra legalább egy magyar egyetem szerepeljen a világ legjobb száz egyeteme között, és három magyar kerüljön be a száz legjobb európai egyetem rangsorába, továbbá megduplázódjon a nemzetközi csereprogramokban részt vevő diákoknak a száma, elérve így az évi húszezret.

Hankó Balázs az Erasmus-ügy kapcsán elmondta: a kormány közel két hete küldte el legutóbbi javaslatát az Európai Bizottságnak, de a válasz szokásosan nem érkezett meg időben.

A bizottságnak tudnia kellene, hogy abban az Erasmus együttműködési szabályrendszerben, amit ők lefektettek, február 23-ig kellett a magyar egyetemeknek pályázni, és kilenc hónap áll rendelkezésre, hogy ezek alapján a szerződések megköttethessenek, melynek határideje így a mai nap, de természetesen dönthet úgy a bizottság, hogy ezt kitolja. Tárgyalunk, bízunk abban, hogy a bizottság elfogadja azokat a javaslatokat, amelyeket pont az ő észrevételeikre tettünk, az európai uniós források megfelelő védelmét biztosítandó, és nem követik az eddigi taktikát, miszerint mindig újabb és újabb szempontok beemelését kérik, amely csak az időhúzást szolgálta eddig is a bizottság részéről

– mutatott rá.

Azt is hozzátette, hogy az új csereprogram jobb, mint az Erasmus, mivel a magyar egyetemeknek és a magyar diákoknak a szempontrendszereit építették bele. – Olyan egyetemekkel erősítik meg a bilaterális szerződéseket, amelyek a legfontosabbak a magyar egyetemeknek és a magyar diákoknak. Mindemellett olyan képzési és kutatási területeket helyez előtérbe, ami a magyar gazdaság és magyar emberek érdekeit szolgálja – tette hozzá.

Az államtitkár arról is szót ejtett, hogy az elmúlt évek során sikeres versenyképességi fordulat valósult meg a magyar felsőoktatásban. – Mutatják ezt azok az eredmények is, hogy négy éve hét, két éve kilenc, tavaly 11, idén pedig már 12 egyetem szerepel a világ legjobb öt százalékában, és az elmúlt évtized legsikeresebb felvételije volt az idei, hiszen több mint 33 százalékkal többen iratkoztak be a magyar felsőoktatásba, mint tavaly – ismertette Hankó Balázs.

Az államtitkár szerint Magyarországnak kiemelten fontos, hogy minél több nőt lehessen bevonni a műszaki, természettudományos, informatikai oktatásba és kutatásba. – Jelenleg Magyarországon ezeken a területeken minden negyedik diák nő, mi viszont azt szeretnénk, hogy 2030-ra ez az arány megduplázódjon. Ezért számos olyan kezdeményezést indítottunk, mint például a Techlányok program, amelyeken keresztül próbáljuk vonzóbbá tenni ezeket a hivatásokat a nőknek is – jelentette ki.