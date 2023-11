Kivágták az ország karácsonyfáját

Ahogyan arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, hétfőn érkezik az ország karácsonyfája a Parlament mellé, a Kossuth Lajos térre a katasztrófavédelem szakembereinek, a honvédség és a rendőrség munkatársainak közreműködésével. A fenyő eddig egy hajdúszoboszlói családi ház kertjét díszítette.

A fa kiemelése rendkívül összetett folyamat volt, több mint két órán át zajlott – írja a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál. Első lépésként egy daruval emelték fel Fegyverneki Máté tűzoltót, aki alpinista technikával rögzítette a fát, ezután szakszerűen elválasztotta a tövétől.

A fenyőt daruval kiemelték, majd az utca közepére fektették, innen pedig már egyszerűbb volt a szakembereknek a szállítóműre fektetni a hatalmas fát.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A tűzoltó megjegyezte, kétszer-háromszor kisebb fákat már kiemelt ezelőtt, de az ország karácsonyfája igazán extrém méretűnek minősül.

A fenyő körülbelül 24 méter magas, nyolcvan centiméter törzsátmérőjű, és öt tonnát nyom.

Fordulatos múltja van a fenyőnek, többször is közel került a kivágáshoz

Korábban a Magyar Nemzet is megírta, hogy a hajdúszoboszlói fenyő többször is közel állt a kivágáshoz, hiszen méretei miatt nagy veszélyt hordozott magában a környező házakra nézve. Néhány évvel ezelőtt már meg is szervezték a munkát, annyira ránőttek az ágak a garázsra Bálint Imréné Zsuzsa kertjében. Ám férje hazaérkezve az utolsó pillanatban leállította a munkálatokat, így a fának végül nem esett baja.

– Az elmúlt időszakban egyre több volt az olyan vihar, amely egészséges fákat is kidöntött a helyéről, veszélyessé vált a miénk is ezzel a hatalmas méretével. A hetekben elhatároztam, hogy kivágatom, és már telefonon egyeztettem az elszállításról, amikor a férjem a hátam mögött ismét meghallotta, mire készülök. Azt mondta, ha már így alakult, akkor legalább ajánljuk fel a fenyőt Hajdúszoboszlónak. Fel is hívta az országgyűlési képviselőnket, Bodó Sándort, ekkor jött az ötlet, hogy akár az ország karácsonyfája címre is pályázhatnánk

– idézte fel Bálint Imréné Zsuzsa.