Magyarországon ellenzékváltó hangulat uralkodik

– Jelenleg Budapesten szinte mindenhol kétharmadunk van, de a viták miatt jó pár kerületet bukhatunk, ami a fővárosi többséget veszélyezteti – fogalmazott Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester, aki szerint „ez tragédia lenne”. Ferencváros vezetője a Jelennek adott interjújában többek közt azt mondta, „ez a hajcihő odáig vezethet, hogy akár Karácsony sem nyer, mert annyira eltántorítja az ellenzéki szavazókat”. – Ők egyébként is szörnyen apatikusak a tavalyi katasztrofális, negyedik Fidesz-kétharmad miatt, és

már az is nagy eredmény lenne, ha ezt az orbitális zakót esetleg sikerülne feledtetniük velük ezeknek a pártoknak

– fogalmazott Baranyi, aki saját esélyeit ettől függetlenül jónak látja, mint mondta, „már csak azért is, mert az elmúlt években érdemi eredményeket értünk el, és abszolút függetlenként voltam jelen”. – Ezen nem tervezek változtatni, és ha kell, a falig is elmegyek a kerületiek érdekében. Mást nem tudok tenni, bízom benne, hogy ezt értékelni fogják a választók is – tette hozzá a polgármester, aki szerint talán egyetlen kerületben sincs ennyire sokszínű ellenzéki koalíció, mint náluk, hiszen a „hatpárti szövetségen” kívül a Kétfarkúak is fontos szerepet kaptak a kerület vezetésében. – Én pedig egyik pártnak sem vagyok a tagja. Ennyi különböző érdek óhatatlanul is súrlódásokhoz vezet – mondta Baranyi Krisztina, aki nyilatkozatával újabb pofont adott az amúgy is egyre nehezebben együttműködő ellenzéknek.

Baloldali acsarkodás

Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója úgy látja, Budapesten az történik az ellenzéki vezetésű önkormányzatokban, amit korábban látni lehetett Egerben, de több megyei jogú városban is, ahol hatalomra jutottak négy éve:

a széthúzó, egymással általában szót érteni képtelen baloldali politikusok a prémiumok kifizetéséről tudnak tárgyalni, ellenben abban már nem képesek megállapodni, hogy 2024-ben ki induljon az egyébként fontos tisztségek megszerzéséért.

– Ez az ellenzéki acsarkodás nemcsak Ferencváros, de Zugló és több ellenzéki vezetésű kerület fejlődését megakasztotta Budapesten. Ráadásul a főpolgármester nem létező „Budapest-koncepciója” is azt mutatja, hogy a fővárost kifizetőhelyként kezelők kerültek 2019-ben a döntéshozói székekbe: ezért szavazott meg két nap leforgása alatt a nyáron még csődközeli helyzetben lévő fővárosi baloldali vezetés több százmilliós prémiumokat Gyurcsány Ferenc bizalmasainak, és ezért tart negyvennél is több tanácsadót maga körül a Városháza – fogalmazott az elemző, aki szerint mindezekre azért van szükség, hogy Karácsony Gergely bebiztosíthassa indulását 2024-ben. – Ugyan ő a politikai egység létrehozásáról beszél, de az továbbra sem látszik létrejönni a főpolgármester mögött, Gyurcsány Ferenc korábban éppen ezért üzente meg neki, hogy álljon jobban bele a kormánnyal szembeni konfliktusokba és teljesítse „hazafias kötelességét” – emlékeztetett Tóth Erik.

Anyagi érdekek

Az elemző hozzátette, pont

az anyagi érdekek azok, amik miatt arra lehet számítani, hogy 2024-ben részleges együttműködés lesz az önkormányzati választáson a felek között. – Egyrészt a külföldi finanszírozóik érdeke ezt kívánja, a guruló dollárokból ugyanis nemcsak Márki-Zay Péter vagy Karácsony Gergely 99 Mozgalma részesülhetett, hanem a többi ellenzéki formáció is.

Másrészt külön-külön indulva senkinek sem lenne esélye megnyerni egy helyhatósági választást: az MSZP, az LMP és a Párbeszéd a megszűnés szélén táncolnak, a DK és a Momentum pedig épp a napokban estek egymásnak – mutatott rá Tóth Erik, hozzátéve, utóbbi konfliktus hitelessége ugyanakkor megkérdőjelezhető: a DK 2018 óta szisztematikusan megpróbálta leuralni az ellenzéki térfelet, amihez a Momentum és a kritikákat megfogalmazó Donáth Anna is hozzájárultak. – Ők voltak ugyanis azok, akik azt mondták megalakulásuk után, hogy nem fognak soha közös listán szerepelni Gyurcsány Ferencékkel. Ez 2022-ben megtörtént, a Momentum pedig annak rendje szerint össze is Gyurcsányozta magát. Innen nézve

érthetetlen, hogy Donáth Annának miért csak most esik le az, amit a politikai elemzők már évek óta hangoztatnak: a baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök, ennek intézményi és informális bizonyítékai is vannak

– hangsúlyozta.