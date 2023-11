Káosz az utakon

A BKK közlése szerint több járat útvonalát módosítani kellett az időjárás miatt. A Facebookon közzétett poszt szerint fővárosszerte a havazás miatt több baleset történt, a közlekedőket fokozott óvatosságra kérték.

A közlemény szerint a reggeli órákban a havazás miatt kialakult káosz következtében 17 busz terelve vagy szakaszosan közlekedett Budapesten. A 27-es, a 60A és a 60B autóbusz pedig egyáltalán nem járt. A 137-es autóbusz megosztva közlekedett, a Viharhegyi út és a Farkastorki út közötti szakaszt kizárólag gyalogosan lehetett elérni. A Körtvélyes utcai megállót pedig nem érintette.

A 251-es autóbusz nem közlekedett, és számos Budán közlekedő menetrend szerinti járat útvonalán módosítani kellett.

Amint arról Deák Dániel is beszámolt, a közlekedési káoszt fokozták a nem megfelelő útviszonyok, aminek következtében egy 8E jelzésű busz keresztbefordult a BAH csomópontnál, ezzel hatalmas torlódást okozva.

Fotó: Csudai Sándor

Egy olvasónk közlése szerint a délelőtti órákban teljesen megbénult a közlekedés a főváros XXII. kerületében, több buszjárat átmenetileg nem közlekedett, ugyanis a fővárosi fenntartású útszakaszok annyira síkosnak bizonyultak, hogy a nagyobb járművek nem tudtak biztonságosan közlekedni rajtuk.

Fotó: Ladóczki Balázs

Egy másik olvasónk számolt be róla, hogy a budai oldalon több megálló is rendkívül síkossá vált, takarításnak nyomai sem látszottak rajtuk a délelőtti órákban. Többek között a Móricz Zsigmond körtéri 6-os villamos megállója is járhatatlannak bizonyult.