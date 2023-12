A győri Audi elnöke szerint a magyarok sok mindent jól és helyesen csinálnak

Azt is megkérdezték az Audi Hungaria igazgatóságának elnökétől, mit érzett akkor, amikor az Audi Hungaria Független Szakszervezet két elnökségi tagját közokirat-hamisítás és hűtlen kezelés gyanújával elvitték.

Alfons Dintner kihangsúlyozta, hogy a szakszervezet gazdálkodásában és döntési folyamataiban az Audi Hungariától független jogi személy. Sokan azonban összemossák a vállalatunkkal, mivel az itt dolgozók tagdíjaiból befolyt pénzével gazdálkodik – tette hozzá.

Valójában a befolyt tagdíjak az Audi Hungaria Független Szakszervezet vagyonát képezik, és ezzel ők szabadon rendelkeznek, arra fordítják, amire akarják. Ahogy a munkatársainkat, úgy minket is letaglózott a hír. Az ismereteink szerint a szakszervezeten belül már egy jó ideje érezhető volt a feszültség a nyomozás miatt. Mivel azonban bírósági ítélet egyelőre még nem született, ezen a ponton nehéz lenne bármit is kijelenteni. Mi felajánlottunk a segítségünket a nyomozóhatóságoknak, hogy minél hamarabb sikerüljön felderíteni ezt az esetet, mivel továbbra is szükségünk van egy erős szakszervezetre, tárgyalópartnerre, olyanra, amelyik nem keveredik ilyen helyzetbe – fogalmazott.