Ezekre figyeljünk, ha a karácsonyi ajándékot vissza akarjuk vinni

Az első és legfontosabb lépés, hogy mindenki megfontoltan és átgondoltan kezdjen bele bármilyen ajándékvásárlásba. Azaz érdemes elkerülni a felesleges tárgyak vásárlását, ha valaki nem biztos benne, mit szeretne a másik. Rosszul elsült meglepetésekből ugyanis minden évben rengeteg hulladék keletkezik az ünnepek alatt.

Jönnek a leértékelések

Az ünnepek után pedig újabb alkalmat adnak a vásárlásra a különböző leértékelések, ugyanis a legtöbb kereskedőnél karácsony után, sőt valahol már karácsony előtt

alacsonyabb áron érhető el a termékek egy része.

Bármilyen csábító is egy leértékelés, az ünnepek utáni leárazást is kellő körültekintéssel kezelje mindenki, és csak akkor és azt vásárolja meg, amire valóban szüksége van. Ilyenkor is csak megbízható kereskedőnél vásároljunk.

A többi kereskedő áránál lényegesebben olcsóbban kínált termékek esetében megalapozott lehet a gyanakvás. Beszédes, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az akciókkal visszaélő cégeket rendszeresen bírságolja.

Mit tehetünk az ajándékkal, ha nem tetszik vagy hibás?

Ha minden körültekintés ellenére hiba csúszott a számításba, és valaki olyan ajándékot kapott, amit valamiért nem tud használni, szintén érdemes odafigyelni néhány részletre. A karácsonyi ajándékok visszacserélése ugyanúgy működik, mint bármilyen más terméké. A cserét pedig meglehetősen sokan próbálják meg az ünnepek után.

Egy fizikai boltban vásárolt termék esetében a kereskedőt nem kötelezi jogszabály, hogy visszavegyen egy olyan árut, ami nem hibás.

Ha például egy ruhát azért vittek vissza, mert nem jó a mérete vagy nem tetszett a színe, akkor a gyakorlat boltonként eltérő. A vásárlási bizonylat bemutatásával sok esetben akár 30 napon belül is ki lehet cserélni az adott terméket egy másikra. Ha ennél nagyobb gond van az ajándékba kapott termékkel, azaz ha olyan hiba merül fel, amely feltehetően gyártási eredetű, akkor

minőségi kifogással lehet élni.

Abban az esetben pedig, ha a megvásárolt termékről lényegében azonnal kiderül, hogy hibás, akkor él a jótállás, köznapi nevén a garancia: a kereskedő három munkanapon belül köteles kicserélni a terméket. Az akciós termékekkel ugyanez a helyzet: hiba esetén a kereskedőnek kell cselekednie.

Ha panaszunk van, első lépésben mindenképpen az adott kereskedőnél vagy szolgáltatónál kell megpróbálni rendezni,

csak akkor lehet innen továbblépni, ha ez nem sikerült. Érdemes figyelni arra, hogy bár telefonon is érvényes, a panaszt lehetőleg mégis írásban nyújtsuk be, hiszen az írásos panasz könnyebben dokumentálható, és egyszerűbbé teszi a későbbi ügyintézést, hivatkozást is.

Mindig tegyük egyértelművé, hogy panasszal élünk, mert jogszabály a panaszra vonatkozóan írja elő a pénzügyi szolgáltatók számára a meghatározott határidőn belüli, főszabályként 30 napos válaszadási kötelezettséget.