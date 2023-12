Fény derült a tökéletes szilveszteri virsli titkára

Hogyan főzzünk virslit a mikróban?

A virslit akár főzés nélkül, a mikróban is el lehet készíteni. A folyamat azonban jelentősen hosszabb lehet, de működik. Az első lépés, hogy találjunk egy olyan tálat, amit mikróban is használhatunk. Ebbe engedni kell egy kevés vizet, majd a virslikkel a tálban mikrózni 30–60 másodpercig. Arra kell figyelni, hogy félidőnél nem árt megforgatni a virsliket, ha pedig nagyobb mennyiségről van szó, akkor az elkészítési idő is növekszik.

A Magyar Nemzet korábban már írt arról, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Húsiparosok Szövetsége ajánlására a virsli választásakor is érdemes a magyar termékeket előnyben részesíteni.