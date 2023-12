Akcióba lépett a TEK egy székesfehérvári utcában

A közösségi oldalakon többen is kérdezgették kedd reggel, hogy miért lepték el „kommandósok” a Sajó utca egyik ingatlanát, illetve az ingatlan előtti területet. A kivonult 10-12 rendőrségi autót sokan látták, annál is inkább, mert a rendőrautók még késő délelőtt is az épület előtt álltak, igaz, a számuk addigra jelentősen csökkent – olvasható a Fejér Vármegyei Hírportál cikkében.

A lap a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól azt a felvilágosítást kapta, hogy

a Készenléti Rendőrség munkatársai tartózkodtak a Sajó utcában.

Kérdéseiket elküldték a Készenléti Rendőrségnek és az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) sajtóosztályának is, és azt a választ kapták az ORFK-tól, hogy december 19-én Székesfehérváron a Sajó utcában

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Terrorelhárítási Központ munkatársainak a bevonásával hajtott végre egy akciót

egy folyamatban lévő büntetőeljárásban. A rendőri intézkedés során lőfegyverhasználat nem történt.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást egyelőre nem adtak.