A kormánynak kötelessége fontos ügyekben kikérni a polgárok véleményét

– Másfél éve robbant ki az elmúlt 33 év legnagyobb pártfinanszírozási botránya. A dollárbaloldal lebukott: a Biden-adminisztrációhoz köthető üzleti körök négymilliárd forinttal szálltak be a kampányába; ez súlyos beavatkozás Magyarország szuverenitásába – közölte a parlamentben Halász János. A Fidesz országgyűlési képviselője a napirend előtti felszólalásában leszögezte: a nemzetbiztonsági jelentésből az is kiderült, hogy Karácsony Gergely is érintett a botrányban, aki még mindig azt állítja, hogy a több mint ötszázmillió forintnyi, többféle valutából álló készpénz adománygyűjtő ládákba érkezett.

– A dollárbaloldal ügye komoly veszély, amely ellen fel kell lépni, a baloldal ugyanis kihasználta a joghézagokat

– jegyezte meg.

Mint mondta, a rendszerváltoztatás óta konszenzus volt arról, hogy külföldi pénzből nem lehet kampányt folytatni, ám ezt a konszenzust a baloldal felrúgta, ezért nyújtották be a szuverenitásvédelmi törvénycsomagot. Jelezte, hogy kormány továbbra is számíthat a Fidesz-frakcióra a szuverenitás megvédésében.