Megérezni, ki az, akit ünneplünk

– Mégis, ahogy beszéltünk róla, a világ szomjazik Krisztusra. Ez nyilvánul meg karácsonykor is, amikor az éjféli misén itthon és világszerte zsúfolásig telnek a templomok?

– Ez nagyon fontos kérdés, mert itt összekeverednek a síkok. Az ünnepek strukturálják az időt, az ünnepek rendje kifejez egy világnézetet, az ünnepek egy-egy kultúrának a sajátos velejárói. A keresztény kultúrában a húsvét és a karácsony a legnagyobb ünnep. Igen ám, de előfordulhat olyan, hogy annyira megváltozik a lakosság összetétele vagy mentalitása, hogy egy ünnepet eltörölnek és helyette mást írnak elő, gondoljunk csak a „fenyőünnepre”. És az is előfordul, hogy az ünnepet „túlünneplik”, külsőségessé válik és kiüresedik – gyönyörű fenyőfák, rengeteg fény, sok-sok áru. Eleinte talán még valóban örülünk annak, hogy Isten megajándékozott minket a saját egyszülött fiával. De egyre jobban az ajándékoknak kezdünk örülni, vásárolunk egymásnak és magunknak, és szép lassan átcsúszik az egész egy olyan állapotba, amikor már nem is tudjuk, hogy mit ünneplünk. Ünnepeljük magunkat, ünnepeljük a fenyőfát, az ajándékba kapott háztartási gépeket?

Fotó: Havran Zoltán

– Az egyház milyen módon próbálja, próbálta a hívek figyelmét felhívni az adventi készület lelki jelentőségére?

– Az első maga a liturgia. A legtöbb templomban az adventi időben tartanak roráté miséket. Ezekre a hajnali misékre elmenni, korábban fölkelni aszketikus cselekedet. Aki ezt megteszi, az már valamiképpen bűnbánati előkészületet hajt végre. De ilyenkor jobban megszervezzük a gyónási alkalmakat is, van olyan templom, ahol meghatározott időben egyszerre öt-hat pap is összejön gyóntatni. És ott vannak a karitatív cselekedetek, a szegények, a rászorulók, a magányosok, a betegek segítése. A tanítás, a tanítás lényege egy és ugyanaz. Az Krisztustól ered, és az apostolok útján érkezik hozzánk. Nekünk ezt alkalmazni kell. Jézusnak a példabeszédei, vagy az utolsó ítéletről szóló nagy beszédei elmondják, hogy milyen alapon méretik meg az ember élete. Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, beteg voltam, fogoly voltam, és meglátogattatok. Ezeket az alapvető jócselekedeteket elsődlegesnek tekintjük. Fontos felhívni rá a figyelmet, hogy Magyarországon különösebb népmozgás nélkül is nagyon sok a segítségre szoruló, idős, magányos ember, és az olyan ember is, aki magáról már nem tud gondoskodni, de nincs olyan otthonban vagy intézményben, ahol gondoskodnának róla. A plébániai karitász csoportoknak éppen az a jelentőségük, hogy ismerik a terepet, ismerik azokat, akik helyben rászorulnak. A karitatív gyűjtéseknél is sokkal fontosabb, hogy tudjuk, kinek mire van szüksége, és ahhoz oda tudjunk lépni.

– Hogyan lehet rávilágítani a karácsony valódi lényegére?

– Nekünk, katolikusoknak nagyon fontos az, hogy az ünnep értelmezését hirdessük, hogy azt újra és újra fölelevenítsük az emberekben. Ezért osztogatunk például a karácsonyi vásárok során egy olyan képeslapot, amelyet az esztergomi Keresztény Mú­zeum egyik szép, a Szent Családot ábrázoló képéről készítettünk. A lap hátoldalára rányomtattuk, hogy karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Ha nincs otthon betlehem, legalább ezt a képet tegye a család a fenyőfa alá.

Érezzük meg azt, hogy mi az ünnep középpontja, ki az, akit ünneplünk.

Ezt, azt hiszem, újra és újra nagyon fontos tudatosítani. És éppen ezért nagyon jó, hogy a templomainkban, az iskoláinkban és sok helyen másutt továbbra is él a pásztorjáték szokása, amelyben Jézus születése elevenedik meg. Ez a kollektív emlékezet tesz bennünket igazán közösséggé. Annak a szépnek, amit mindannyian szeretnénk átélni, hogy együtt van a család, szeretjük egymást és megajándékozzuk egymást, középen pedig ott van a Kis Jézus, nos ennek az ideális karácsonyi ünnepnek van egy jelképes üzenete. Akkor este fölvillan valami abból, hogy ilyen a világ. Mi Isten nagy családja vagyunk, az ő szeretete veszi körül az emberiséget, az egész világot, a világtörténelmet, és minden szenvedés, halál, tragédia belesimul ebbe, mert végül is Isten szeretetéé az utolsó szó, és az ember élete sem végződik a földi halállal. Ez hordozza igazán karácsony üzenetét, és ez az, ami megváltoztatja a szemléletünket. Körülöttünk is értékessé és értelmessé, otthonossá válik így a világ.

Borítókép: Erdő Péter bíboros, prímás (Fotó: Havran Zoltán)