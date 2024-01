Bezár a Tisza-tavi Ökocentrum

A Tisza-tavi Ökocentrum hazánk második legnagyobb tavának és környékének élővilágát mutatja be. Őshonos állatokkal és interaktív ismertetőkkel is várják a látogatókat, emellett számos programot is szerveznek – írja a Heves Vármegyei Hírportál.

A Tisza-tavi Ökocentrum a közösségi oldalán köszönte meg a látogatóknak a 180 ezres érdeklődőszámot, és egyben visszatekintett a tavalyi évére.

Köszönjük az egész éves érdeklődést, a látogatásokat, pozitív megnyilvánulásokat, ajánlásokat, melyek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Tisza-tavi Ökocentrum 2023-ban is 180 ezer elégedett vendéget fogadott Poroszlón

– írták a bejegyzésükben.

Az Ökopark tavaly festői kiállításnak, kakasszépségversenynek, utcazenei fesztiválnak, a fiatalok számára szervezett edukációs programoknak és a fennállásának 11. éve alkalmából rendezett ünnepségnek is otthont adott 2023-ban.

A téli szünetben most is várják a látogatókat, aztán január 8. és március 14. között bezárnak az éves karbantartás miatt. Tavasszal újra várják a vendégeket. Márciustól Jakab Tibor természetfotós alkotásaiból nyílik kiállítás, amely év végéig lesz látogatható.