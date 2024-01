Demszky lerántotta a leplet Karácsony titkáról: azért nyer, mert ő a legismertebb

Bolgár György mélyinterjút készített a Budapestet húsz éven keresztül, 2010-ig irányító, SZDSZ-es főpolgármesterrel a baloldali Klikk TV YouTube-csatornáján. Demszky Gábor a beszélgetés alatt kifejtette, hogy a főpolgármester-választáson nagyon sokat számít, hogy mennyire ismert az adott jelölt. Szerinte éppen ezért is nyert, és emiatt is esélyes nyáron is Karácsony, mert ő a legismertebb. Demszky büszkén idézte fel, hogy neki is 90-95 százalékos volt az ismertsége, amikor politizált.

Demszky Gábor a szokásos kötelező baloldali öndicsérő körök után azt javasolta liberális utódjának, Karácsony Gergelynek, hogy egy fél évet töltsön el az Európai Parlamentben, mert szerinte jót tenne neki is és a fővárosnak is.

Az interjú elején egyébként valószínűleg nem szándékosan, de keményen oda is szúrt Karácsonynak, mert

Demszky szerint a főpolgármester az ország második embere, ezért jó ha beszél angolul, németül, tárgyalóképes idegen nyelveken.

A bukott balliberális főpolgármester szerint ennek ellenére Karácsony Gergelynek még így is jó esélye van az újrázásra, és szerinte Budapest a helyén van, elégedett azzal, amit kései utódja tesz a fővárossal.