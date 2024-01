Ezeken a részeken kell számítani havazásra

A HungaroMet előrejelzése szerint továbbra sem számíthatunk felmelegedésre. Ma napközben a Duna-Tisza közén, a Tisza mentén és a Dunántúl nyugati részén lehetnek tartósan zárt felhőzettel borított tájak.

A Duna-Tisza közén hószállingózás is előfordulhat, de eleinte még a keleti tájakon is lehet erre számítani. Másutt akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon, később a Tiszántúlon is egyre többfelé lesz élénk, de helyenként erős széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -1 és +4 fok között valószínű. Késő estére -6 és -1 fok közé hűl le a levegő.

A Köpönyeg.hu közlése szerint számottevő fronthatás nem fogja terhelni a szervezetet a napokban. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A reggeli fagyos idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet.