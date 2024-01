Látszattevékenység az Amnesty International Magyarország-féle jogvédelem

A legfrissebb eset november végén látott napvilágot, amikor is az Amnesty-vezér testvérét egy adóhatósági razziát követően őrizetbe vették, majd letartóztatták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával indított vizsgálatot. Vig a gyanú szerint egy hatalmas méreteket öltő számlagyárat működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

Vig Mór és a Bajnai-kör

Szaniszló Sándor említett kijelentését az is erősítheti, hogy kiderült: az ügyvédi praxisától eltiltott Vig Mór a politikai baloldal meghatározó szereplőivel is folytatott sokatmondó, kényes ügyleteket. Például a cégtemetőként is működő kft.-jéhez jegyezték be a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-csoport egyik korábbi leányvállalatát. A Datalyze Research Kft. Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasának, Dessewffy Tibornak az érdekeltségébe tartozik. A DatAdatról az utóbbi hónapokban sok szó esett: a cégcsoport tulajdonosi és irányítói köre prominens baloldali politikusokból áll, a kulcspozíciókban Bajnai Gordon egykori baloldali kormányfő mellett Szigetvári Viktor, Ficsor Ádám, Molnár István ügyvéd és Dessewffy áll.

A dollárbaloldal kampányfinanszírozási botránya során kiderült, hogy csaknem négymilliárd forint érkezett a szivárványkoalícióhoz Amerikából és Svájcból, s pénzek tekintélyes része a cégcsoportnál landolt.

Több mint 1,5 milliárd forintnyi összeg kötött ki valamilyen DatAdat-érdekeltség számláján. A Vig cégtemetőjében végző Datalyze Research Kft.-vel kapcsolatban figyelemre méltó, hogy a Szegi nevű, pár száz fős borsodi faluban működő iroda vitte a cég könyvelési feladatait. Ugyanitt található a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőinek kifizetőhelye, valamint a könyvelése az Ezalényeg.hu baloldali álhírportált kiadó Oraculum 2020 Kft.-nek, amelyhez szintén milliárdos összeg jutott a guruló dollárokból. A kis falu könyvelőirodája azután került az érdeklődés középpontjába, hogy a DatAdat ügyei kapcsán nyomozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal tavaly szeptemberben házkutatást tartott a helyszínen.

Az Amnesty-vezér baloldali aktivizmusa

Azért is sürgető tisztázni, hogy az Amnesty-vezér tisztázza, hogy milyen viszonyban áll öccse ügyleteivel, s hogy valóban van-e kapcsolat a Vig Mór-féle számlagyár és a baloldal kampányfinanszírozása között,

mert Vig Dávid maga is baloldali politikai szereplőként lép fel, közösségi oldalán hemzsegnek a magyar kormányzat politikáját támadó provokatív bejegyzések.

Emellett otthonosan mozog a Soros-szervezetek világában is: dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is. Magának az Amnesty International Magyarországnak a mélyen átpolitizált voltáról, kormányellenes agendájáról pedig Jeney Orsolya, a szervezet egykori igazgatója beszélt egy nyilvánosságra került skype-os interjúsorozatban.